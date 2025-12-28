Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 12:32

Авария с вылетевшим в кювет автобусом унесла жизни четырех человек

В Стамбуле четыре человека погибли в результате ДТП с автобусом

Скорая помощь в Турции Скорая помощь в Турции Фото: Shutterstock/FOTODOM
Автобус съехал в кювет в районе Эсеньюрта в Стамбуле, погибли четыре человека, сообщает TRT Haber. По предварительной информации, еще семь человек получили травмы, трое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии. Предполагается, что причиной аварии стал дождь: водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части.

Пострадавших в аварии доставили в ближайшие больницы на машинах скорой помощи, — отметил источник издания.

Ранее электробус и автомобиль столкнулись в самом центре Москвы, в районе Смоленско-Сенной площади. Легковушку занесло на обледенелой дороге, после чего она выехала на встречную полосу и врезалась в электробус. Несмотря на аварию, движение на месте происшествия не было затруднено.

До этого стало известно, что легковой автомобиль Lada Granta столкнулся с «Газелью» в Татышлинском районе Башкирии, четыре человека погибли. Как уточнил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов, ДТП произошло на 88-м километре трассы Бураево — Старобалтачево — Куеда.

Турция
ДТП
автобусы
жертвы
пострадавшие
