28 декабря 2025 в 10:38

Электробус столкнулся с автомобилем в самом центре Москвы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Электробус и автомобиль столкнулись в самом центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Уточняется, что ДТП произошло около 5:38 утра в районе Смоленско-Сенной площади. При этом движение транспорта на месте аварии не затруднялось.

Сегодня в районе 5:38 утра в районе Смоленско-Сенной площади произошло столкновение автомобиля и электробуса. Движение на месте не затруднялось, — говорится в сообщении.

Столичный Дептранс также опубликовал видеозапись произошедшего. В ролике видно, как легковой автомобиль заносит на обледенелой дороге, после чего он выезжает на встречную полосу движения и врезается в электробус.

Ранее легковой автомобиль Lada Granta столкнулся с «Газелью» в Татышлинском районе Башкирии. ДТП произошло на 88-м километре трассы Бураево — Старобалтачево — Куеда. Как уточнил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов, в результате погибли четыре человека.

До этого смертельная авария произошла в Можгинском районе Удмуртии. По предварительным данным, в результате происшествия погибла 11-летняя девочка, еще четыре человека, включая детей, получили травмы и были госпитализированы.

