28 февраля 2026 в 10:27

В России появится обязательное страхование от киберугроз

В Госдуме России обсуждают введение обязательного страхования от киберугроз

Артем Шейкин Артем Шейкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В России может появиться обязательное страхование от киберугроз для объектов критической инфраструктуры, рассказал ТАСС сенатор Артем Шейкин. Власти планируют поэтапное внедрение системы. Вместо тотального принуждения предлагается начать со «вмененного» страхования — гибридного формата для наиболее значимых организаций и операторов с огромными массивами персональных данных.

По мнению законодателей, такой подход обеспечит финансовую устойчивость ключевых компаний при атаках, не перегружая при этом весь остальной бизнес. При этом страховка не станет заменой технической защите систем.

Киберстрахование не заменит соблюдение требований к кибербезопасности, а должно работать вместе с ними, обеспечивая компаниям быстрый доступ к ресурсам для реагирования и восстановления, — констатировал Шейкин.

Инициатива позволит пострадавшим структурам оперативно получать средства на ликвидацию последствий взломов и выплату компенсаций. Сейчас эксперты прорабатывают нюансы, чтобы сбалансировать интересы страхового рынка и ИТ-сектора. Итоговая цель — создать механизм, при котором цифровая безопасность станет экономически обоснованным активом для крупного бизнеса.

Ранее стало известно, что сайт Министерства обороны РФ подвергся DDoS-атаке. Хакеры пытались взломать информационные ресурсы ведомства и инфраструктуру ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ).

В России появится обязательное страхование от киберугроз
