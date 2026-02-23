Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 16:19

IT-эксперт ответил, стоит ли бояться мести мошенников СБП-переводами

IT-эксперт Геллер: получателям сомнительного СБП-перевода не грозит наказание

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Получателям СБП-перевода с подозрительным комментарием, таким как «за наркотики» или «за продажу карты», не грозит наказание, заявил NEWS.ru IT-эксперт, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. По его словам, банки и ответственные органы знают о существовании подобных мошеннических схем.

Если кто-то попал в такую ситуацию, важно понимать, что за это ничего не может быть. Карточка не может быть заблокирована, потому что и банки, и госорганы в курсе этой проблемы. Она может быть масштабной, и, конечно, никакие наказания за это применяться не должны и не будут. И эту информацию важно разъяснить людям, потому что они начинают переживать по понятным причинам и могут совершать какие-то неправильные действия, пытаться куда-то бежать, что-то делать, ― объяснил Геллер.

IT-эксперт добавил, что предотвратить такие переводы пока технически сложно. Он отметил, что системы для мониторинга подобных операций, вероятно, уже применяются, но для их повсеместного внедрения требуется время.

А избежать этого, наверное, технически сложно. Нужно проверять все сообщения с помощью технологий больших данных и искусственного интеллекта. Какие-то галочки проставлять: что хорошо, что плохо, что должно доходить, а что должно насторожить. Я думаю, что подобные системы применяются и будут применяться без участия человека, чтобы сохранить персональные данные и нашу анонимность. Но на это нужно время. Поэтому лучше просто разъяснить людям, что это не опасно и не страшно, чтобы они не переживали, ― резюмировал Геллер.

Ранее сообщалось, что мошенники начинают мстить человеку, который не купился на изначальную схему обмана, массово отправляя сообщения и звонки от разных сервисов. Такая тактика не представляет большой опасности для пользователей, но наносит серьезный репутационный ущерб компаниям, от которых поступают сообщения.

