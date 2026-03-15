15 марта 2026 в 18:30

Москвич сказал слова «мороз» и «снег» и лишился 1,8 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Москвич лишился 1,8 млн рублей из-за действий телефонных мошенников, заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД. Полиция задержала курьера, который получил деньги от 22-летнего мужчины. С ним обменивались кодовыми словами «мороз» и «снег».

В ведомстве пояснили, что молодому человеку позвонили неизвестные и сообщили о взломе его аккаунта на «Госуслугах». Злоумышленники убедили его снять накопления и передать их курьеру для «сохранности». Для передачи как раз и использовались кодовые слова.

Мужчина снимал деньги частями и передавал их в разных районах города. Сумма ущерба превысила 1,8 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в интернете появилась новая схема мошенничества, при которой подростков просят фотографировать торговые центры и другие общественные места. Неизвестные устанавливают контакт с подростками в Сети и начинают переписку. В ходе общения они под различными предлогами просят сделать фотографии, а затем угрожают возбуждением уголовного дела о госизмене.

