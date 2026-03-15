Москвич сказал слова «мороз» и «снег» и лишился 1,8 млн рублей Москвич отдал курьеру мошенников 1,8 млн рублей

Москвич лишился 1,8 млн рублей из-за действий телефонных мошенников, заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД. Полиция задержала курьера, который получил деньги от 22-летнего мужчины. С ним обменивались кодовыми словами «мороз» и «снег».

В ведомстве пояснили, что молодому человеку позвонили неизвестные и сообщили о взломе его аккаунта на «Госуслугах». Злоумышленники убедили его снять накопления и передать их курьеру для «сохранности». Для передачи как раз и использовались кодовые слова.

Мужчина снимал деньги частями и передавал их в разных районах города. Сумма ущерба превысила 1,8 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

