Путин заявил о снижении младенческой смертности до исторического минимума

Показатель младенческой смертности в России упал до абсолютного исторического минимума, заявил президент Владимир Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля. Глава государства направил соответствующее приветствие участникам расширенного заседания коллегии Минздрава, его зачитала вице-премьер Татьяна Голикова.

Впервые показатель младенческой смертности снизился до абсолютного минимума в истории нашей страны, — отметил президент.

Ранее Путин заявил, что ВВП России снижается два месяца подряд. Совокупное сокращение за январь-февраль составило 1,8%. Президент связал отрицательную динамику с календарными, погодными и сезонными факторами, включая меньшее количество рабочих дней.

Также опрос показал, что подавляющее большинство россиян — 74% — доверяют Путину. Еще 76% респондентов положительно оценивают его деятельность на посту главы государства. Работу правительства России в целом считают хорошей 50% граждан. Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 55% респондентов.