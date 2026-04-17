17 апреля 2026 в 10:35

Опрос показал отношение россиян к Путину

ФОМ: 74% россиян доверяют Путину

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подавляющее большинство россиян — 74% — доверяют президенту страны Владимиру Путину, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение». Еще 76% респондентов положительно оценивают его деятельность на посту главы государства.

Работу правительства России в целом считают хорошей 50% граждан. Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 55% респондентов, противоположного мнения придерживаются 15%.

Что касается выборов в Госдуму, 37% россиян заявили, что проголосовали бы за «Единую Россию». Еще 11% — за ЛДПР, 8% — за КПРФ, 6% — за «Новых людей» и 2% — за «Справедливую Россию».

Ранее сообщалось, что семь из десяти граждан России доверяют Путину. Также данные исследования ФОМ показали, что почти три четверти респондентов положительно оценивают его деятельность на посту главы государства.

До этого ФОМ узнал, что только 47% россиян узнают новости за просмотром телевидения. В Фонде отмечали, что 10 лет назад этот показатель составлял 87%. При этом 44% респондентов смотрят телевизор каждый день, 22% — от случая к случаю, еще 30% — по привычке.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

