Опрос показал отношение россиян к Путину

Подавляющее большинство россиян — 74% — доверяют президенту страны Владимиру Путину, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение». Еще 76% респондентов положительно оценивают его деятельность на посту главы государства.

Работу правительства России в целом считают хорошей 50% граждан. Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 55% респондентов, противоположного мнения придерживаются 15%.

Что касается выборов в Госдуму, 37% россиян заявили, что проголосовали бы за «Единую Россию». Еще 11% — за ЛДПР, 8% — за КПРФ, 6% — за «Новых людей» и 2% — за «Справедливую Россию».

До этого ФОМ узнал, что только 47% россиян узнают новости за просмотром телевидения. В Фонде отмечали, что 10 лет назад этот показатель составлял 87%. При этом 44% респондентов смотрят телевизор каждый день, 22% — от случая к случаю, еще 30% — по привычке.