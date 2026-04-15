Путин указал на снижение ВВП Путин: ВВП России за два месяца снизился на 1,8%

Валовой внутренний продукт России снижается два месяца подряд, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, совокупно снижение составило 1,8%.

Статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом, за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%, — сказал Путин.

По словам главы государства, на снижение ВВП повлияли календарные и погодные факторы. Он подчеркнул, что в январе и феврале было меньше рабочих дней.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что российская экономика способна демонстрировать рост даже в период снижения инвестиционной активности. Он отметил, что в 2025 году инвестиции в основной капитал в реальном выражении оказались на 2,3% ниже показателей 2024 года, однако ВВП при этом увеличился на 1%.

До этого Путин заявил, что ВВП России продемонстрировал снижение в годовом выражении. По его словам, в январе показатель снизился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.