15 апреля 2026 в 14:37

Путин указал на снижение ВВП

Путин: ВВП России за два месяца снизился на 1,8%

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Валовой внутренний продукт России снижается два месяца подряд, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, совокупно снижение составило 1,8%.

Статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом, за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%, — сказал Путин.

По словам главы государства, на снижение ВВП повлияли календарные и погодные факторы. Он подчеркнул, что в январе и феврале было меньше рабочих дней.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что российская экономика способна демонстрировать рост даже в период снижения инвестиционной активности. Он отметил, что в 2025 году инвестиции в основной капитал в реальном выражении оказались на 2,3% ниже показателей 2024 года, однако ВВП при этом увеличился на 1%.

До этого Путин заявил, что ВВП России продемонстрировал снижение в годовом выражении. По его словам, в январе показатель снизился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Песням Шатунова предрекли рост популярности из-за ремейка «Канье Уэста»
Обнаружена связь между обысками в «Сапа» и уголовным делом журналистов Baza
Долина сверкнула украшениями за сотни тысяч рублей после скандала с квартирой
Трамп вспомнил, для чего США нужна Гренландия
«Много загадок»: стало известно, может ли Германия создать аналог «Гераней»
Ветеринар рассказал интересный факт о вакцинах для животных
Стало известно, почему США не просят Украину помочь с блокадой портов Ирана
«Вышли и порубились»: глава Fight Nights о турнире «Все против медифутбола»
США усиливают группировку на Ближнем Востоке на фоне переговоров с Ираном
Двое жителей Татарстана задержаны в Крыму за помощь мошенникам
В Госдуме сделали неутешительный прогноз для Молдавии после выхода из СНГ
Психолог назвала причины жестокости подростков
Несовершеннолетняя девушка подожгла автомобиль полиции в Чувашии
Появилась информация о погибших при стрельбе в школе на юго-востоке Турции
Звезды протестировали новую студию «Авторадио»
Названа острая проблема, которую обнажил конфликт США с Ираном
Один редкий вид попугаев переселили в уличный вольер Московского зоопарка
Путин оценил уровень безработицы в России
Путин раскрыл причины снижения ВВП
Раскрыто, кто определит формат проведения «Бессмертного полка» в 2026 году
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

