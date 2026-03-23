Путин озвучил данные по ВВП России за январь

Путин: ВВП России в январе снизился на 2,1% по сравнению с прошлым годом

Внутренний валовый продукт в России продемонстрировал снижение в годовом выражении, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, в январе показатель снизился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает пресс-служба Кремля.

Путин в ходе совещания подчеркнул, что власти должны вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в стране. До этого глава государства обратил внимание, что специалисты говорят о так называемом календарном факторе января 2026 года, поскольку в этом году было меньше рабочих дней, чем в прошлом.

Тем временем результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения продемонстрировали, что уровень доверия Путину со стороны граждан составил 76,7%. Опрос проводился с 9 по 15 марта. Участие в нем приняли 1,6 тыс. совершеннолетних россиян. При этом уровень одобрения деятельности главы государства достиг 72%.