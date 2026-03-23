Путин поставил задачу по экономике

23 марта 2026 в 13:13

Путин распорядился вернуться на траекторию устойчивого роста экономики в РФ

Фото: kremlin.ru
Россия должна вернуться на траекторию устойчивого экономического роста, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Лидер также обратил внимание, что специалисты говорят о так называемом календарном факторе января 2026 года, поскольку в этом году было меньше рабочих дней, чем в прошлом, передает пресс-служба Кремля.

Тем не менее вновь хочу подчеркнуть то, о чем мы говорили раньше: необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста, — отметил он.

Ранее в Центробанке сообщили, что в России наблюдается замедление роста экономической активности. Регулятор отметил охлаждение потребительского спроса после сильной динамики в конце 2025 года, которая была во многом обусловлена ожиданиями повышения НДС и утилизационного сбора.

До этого председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ключевая ставка может вернуться к уровню 3–4% в течение двух лет. Парламентарий предупредил, что сейчас резкое падение показателя даже до 10% спровоцирует скачок инфляции до двузначных значений.

