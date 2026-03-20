Стало известно, сколько россиян доверяют Путину

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину со стороны граждан составил 76,7%, об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Опрос проводился с 9 по 15 марта. Участие в нем приняли 1,6 тыс. совершеннолетних россиян. При этом уровень одобрения деятельности главы государства достиг 72%.

Ранее стало известно, что порядка 76% россиян доверяют Путину. Как следует из результатов опроса на сайте фонда «Общественное мнение», еще 77% респондентов высоко оценили качество работы главы государства.

До этого положительно работу президента оценили 80% опрошенных жителей России. Также 51% респондентов назвали работу правительства как скорее хорошую.

Другой опрос показал, что большинство граждан России (60%) чувствуют себя счастливыми. При этом самыми довольными жизнью оказались жители Сибири. Противоположную позицию заняли 34% опрошенных — они заявили, что не могут причислить себя к счастливцам. Остальные 6% затруднились с ответом, посчитав вопрос слишком сложным для однозначного определения.