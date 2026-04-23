«Радикальные изменения»: в России исчез глава семьи

Роль главы семьи в России практически исчезла, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на всероссийской конференции «Демографический перелом в России: пути достижения». По его словам, которые приводит ТАСС, большая часть жителей РФ не могут сказать, кто лидер в их семье.

Сегодня, когда мы спрашиваем людей: «А кто у вас глава семьи?», выясняется, что у них нет главы семьи. То есть роль исчезла. Это радикальные изменения, есть и другие, — отметил Федоров.

По словам гендиректора ВЦИОМ, также в близких отношениях запущен процесс пересмотра ролей мужчин и женщин. При этом в стране сохраняется дефицит представителей мужского пола, добавил он.

Ранее россияне назвали собственное жилье и стабильно высокий доход двумя главными условиями для рождения второго и последующего детей. Федоров уточнил, что к таким выводам пришло исследование, в котором у россиян узнали, какие условия жизни с большей вероятностью повлияют на решение их семьи о пополнении.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что идею добровольного ДНК-тестирования на отцовство в роддоме поддерживают 52% россиян. Опрос провели среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.