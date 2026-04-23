«Радикальные изменения»: в России исчез глава семьи

ВЦИОМ: в России исчезла роль главы семьи

Роль главы семьи в России практически исчезла, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на всероссийской конференции «Демографический перелом в России: пути достижения». По его словам, которые приводит ТАСС, большая часть жителей РФ не могут сказать, кто лидер в их семье.

Сегодня, когда мы спрашиваем людей: «А кто у вас глава семьи?», выясняется, что у них нет главы семьи. То есть роль исчезла. Это радикальные изменения, есть и другие, — отметил Федоров.

По словам гендиректора ВЦИОМ, также в близких отношениях запущен процесс пересмотра ролей мужчин и женщин. При этом в стране сохраняется дефицит представителей мужского пола, добавил он.

Ранее россияне назвали собственное жилье и стабильно высокий доход двумя главными условиями для рождения второго и последующего детей. Федоров уточнил, что к таким выводам пришло исследование, в котором у россиян узнали, какие условия жизни с большей вероятностью повлияют на решение их семьи о пополнении.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что идею добровольного ДНК-тестирования на отцовство в роддоме поддерживают 52% россиян. Опрос провели среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и Закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
«Мне по фигу»: Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС
Лукашенко проинспектировал посевную с вертолета
Иранский посол назвал число жертв атак США и Израиля
Посол Ирана раскрыл число атакованных США и Израилем гражданских объектов
«Ужаснейший удар»: актер Щербаков отреагировал на смерть Пиманова
Не выдержало сердце: самые яркие кадры из жизни Алексея Пиманова
Россияне назвали сумму для комфортной жизни
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

