23 апреля 2026 в 14:37

Россияне назвали два главных условия для рождения детей

Россияне назвали собственное жилье и стабильно высокий доход двумя главными условиями для рождения второго и последующего детей, сообщил гендиректор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, к таким выводам пришло исследование, в котором у россиян узнали, какие условия жизни с большей вероятностью повлияют на решение их семьи о пополнении, передает ТАСС.

Конечно же, на первом месте собственность — жилье достаточной площади. <…> [На втором месте] стабильно высокий доход семьи, — подчеркнул Федоров.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что идею добровольного ДНК-тестирования на отцовство в роддоме поддерживают 52% россиян. Опрос провели среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Согласно исследованию, 68% опрошенных заявили о готовности пройти генетическую экспертизу при рождении ребенка.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в свою очередь назвала проблему обезлюживания территорий еще одной стратегической угрозой для России. По ее словам, нужно добиваться, чтобы россияне не ютились в квартирах в нескольких крупных городах, а строили по всей стране просторные дома и расселялись равномерно.

Бойцы ВСУ открыто назвали Зеленского предателем
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

