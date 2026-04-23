Россияне назвали два главных условия для рождения детей

Россияне назвали собственное жилье и стабильно высокий доход двумя главными условиями для рождения второго и последующего детей, сообщил гендиректор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, к таким выводам пришло исследование, в котором у россиян узнали, какие условия жизни с большей вероятностью повлияют на решение их семьи о пополнении, передает ТАСС.

Конечно же, на первом месте собственность — жилье достаточной площади. <…> [На втором месте] стабильно высокий доход семьи, — подчеркнул Федоров.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что идею добровольного ДНК-тестирования на отцовство в роддоме поддерживают 52% россиян. Опрос провели среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Согласно исследованию, 68% опрошенных заявили о готовности пройти генетическую экспертизу при рождении ребенка.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в свою очередь назвала проблему обезлюживания территорий еще одной стратегической угрозой для России. По ее словам, нужно добиваться, чтобы россияне не ютились в квартирах в нескольких крупных городах, а строили по всей стране просторные дома и расселялись равномерно.