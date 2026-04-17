17 апреля 2026 в 11:51

Большинство россиян поддержали идею ДНК-теста на отцовство в роддоме

ВЦИОМ: 52% опрошенных респондентов одобрили ДНК-тест на отцовство в роддоме

Идею добровольного ДНК-тестирования на отцовство в роддоме поддерживают 52% россиян, следует из данных ВЦИОМ. Опрос провели среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

52% россиян поддерживают идею ДНК-теста на отцовство в роддоме при согласии обоих родителей, — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, 68% опрошенных заявили о готовности пройти генетическую экспертизу при рождении ребенка. Примечательно, что показатель почти одинаков среди мужчин и женщин: 70% и 67% соответственно. Также 61% респондентов считают, что мужчина, узнавший о том, что воспитывает не своего биологического ребенка, должен все равно продолжать участвовать в его жизни.

Ранее депутат Брянской областной думы, заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что обязательный анализ ДНК в родильных домах обеспечит правовую защиту детей. По его словам, генетический материал позволит установить родство в случае гибели отца и оформить необходимые выплаты.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

