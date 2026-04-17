Большинство россиян поддержали идею ДНК-теста на отцовство в роддоме ВЦИОМ: 52% опрошенных респондентов одобрили ДНК-тест на отцовство в роддоме

Идею добровольного ДНК-тестирования на отцовство в роддоме поддерживают 52% россиян, следует из данных ВЦИОМ. Опрос провели среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

52% россиян поддерживают идею ДНК-теста на отцовство в роддоме при согласии обоих родителей, — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, 68% опрошенных заявили о готовности пройти генетическую экспертизу при рождении ребенка. Примечательно, что показатель почти одинаков среди мужчин и женщин: 70% и 67% соответственно. Также 61% респондентов считают, что мужчина, узнавший о том, что воспитывает не своего биологического ребенка, должен все равно продолжать участвовать в его жизни.

Ранее депутат Брянской областной думы, заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что обязательный анализ ДНК в родильных домах обеспечит правовую защиту детей. По его словам, генетический материал позволит установить родство в случае гибели отца и оформить необходимые выплаты.