ДНК-тест на отцовство начнут делать в российских роддомах? Подробности

Россияне высказались об идее проведения ДНК-теста на отцовство в роддомах. Какие подробности известны, что говорят граждане, могут ли ввести подобную практику?

Более половины россиян положительно оценили подобное предложение, следует из опроса ВЦИОМа. В исследовании, которое состоялось 8 апреля 2026 года, приняли участие 1,6 тысячи опрошенных.

Опрос показал, что 52% граждан считают уместной процедуру тестирования на отцовство сразу после рождения ребенка. При этом наблюдается следующая динамика: чем дальше человек от родительства (моложе, нет детей), тем охотнее он поддерживает такую практику. Родительство и жизненный опыт, напротив, делают людей более осторожными в оценках.

68% респондентов заявляют о готовности к ДНК-тесту в отношении ребенка; показатель среди мужчин выше, чем у женщин, — 70% и 67% соответственно.

На текущий момент подобная практика не закреплена законодательно. Обсуждения проходят на уровне общественности.

Как ДНК-тест на отцовство позиционируется в обществе

Аналитики ВЦИОМа заявляют, что сторонники тестирования на отцовство преимущественно позиционируют ДНК-тест как механизм «проверки» матери.

«В первую очередь здесь говорят о необходимости избежать обмана и снять подозрения, и лишь затем — о юридической защите ребенка», — говорится в исследовании.

Эксперт аналитического центра ВЦИОМ Татьяна Смак считает, что это ставит женщину в «морально уязвимое положение», когда «вместо правовых гарантий она получает статус ненадежного партнера».

Противники теста подкрепляют свое мнение принципами защиты границ частной и семейной жизни. Они считают, что государство не должно вмешиваться в подобные вопросы. В их представлении инициатива формирует ситуацию, при которой сама возможность тестирования будет провоцировать людей на выяснение отношений и увеличит количество разводов.

Тест на отцовство для части россиян — в основном мужчин — является способом снять сомнения в верности женщины и закрыть вопрос, который «потенциально может подтачивать доверие», говорится в исследовании. Другие же смотрят на процедуру как на избыточный механизм, не имеющий прямого отношения к доверию.

«При этом каждый десятый видит риск в самой возможности ДНК-тестирования, даже при положительном результате оно воспринимается как признак изначального сомнения, а значит, может не укрепить, а, напротив, подорвать отношения», — отмечают аналитики.

Семейный уклад или биология — что важнее для россиян

Сохранение сложившихся родительских связей для россиян важнее биологической правды, утверждается в исследовании. По мнению общества, мужчине следует продолжать воспитание ребенка, даже если он узнает, что годами растил чужого отпрыска. Каждый девятый высказал противоположную позицию.

Что говорят в РПЦ

В Русской православной церкви приемлемыми для ДНК-теста на отцовство считают юридические или медицинские основания, а не личные подозрения со стороны супруга.

«[Тест] не может быть следствием произвольного выражения недоверия или ревности супруга, а также становиться предпосылкой для прерывания беременности в любых обстоятельствах», — заявили в Синодальной комиссии по биоэтике.

