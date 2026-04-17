Почему не работает Telegram сегодня, 17 апреля: сбои, полная блокировка

Сегодня, 17 апреля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причина, почему происходит замедление, ожидается ли полная блокировка Telegram?

Где не работает Telegram 17 апреля

Десятки и сотни жалоб на Telegram оставляют российские пользователи на мониторинговых ресурсах ежедневно. Через мессенджер не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Проблемы встречаются на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии Telegram.

На «Сбой.рф» на момент публикации насчитывается более 200 жалоб на мессенджер за сутки. Сообщения поступают из Москвы — 45%, Краснодарского края — 7%, Санкт-Петербурга — 6%, Свердловской, Новосибирской областей — по 5%, Ростовской области — 4%, Татарстана, Тамбовской области, Удмуртии, Омской области — по 3%, Волгоградской области, Красноярского края, Кузбасса, Саратовской, Московской, Калужской областей — по 2%, Алтайского края, Тульской, Нижегородской, Иркутской областей — по 1%.

Почему не работает Telegram 17 апреля, замедление

С начала февраля Роскомнадзор ограничивает работу Telegram, так как мессенджер не соблюдает требования российского законодательства. В случае дальнейших нарушений ограничения будут усилены, отметил регулятор.

Telegram намеренно не следует российским законам — администрация годами не выполняет требования в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных, заявил глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ожидается ли полная блокировка Telegram в России

В начале апреля ряд источников утверждал, что Telegram полностью заблокировали в России. В качестве аргумента приводился резкий скачок числа жалоб на мессенджер. На тот момент доля неудачных запросов к мессенджеру взлетела с 64% до 100%. Официальные источники не комментировали ситуацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть в гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки.

«[Администрации мессенджера следует] найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал Песков.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил возможное закрытие Telegram к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму. По его мнению, блокировка может быть проведена «по системе YouTube».

При этом предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна. Он подчеркнул, что сервис вышел за рамки мессенджера и превратился в полноценную цифровую инфраструктуру.

