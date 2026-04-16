Почему не работает Telegram сегодня, 16 апреля: сбои, полная блокировка

Сегодня, 16 апреля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причина, почему происходит замедление, ожидается ли полная блокировка Telegram?

Где не работает Telegram 16 апреля

Сотни жалоб на Telegram оставляют российские пользователи на мониторинговых ресурсах ежедневно. Юзеры заявляют, что через мессенджер не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Проблемы встречаются на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии Telegram.

На «Сбой.рф» на момент публикации насчитывается около 200 жалоб на мессенджер за сутки. Сообщения поступают из Москвы — 48%, Нижегородской, Новосибирской областей — по 5%, Ростовской области — 4%, Санкт-Петербурга, Московской области — по 4%, Челябинской области, Приморского края, Самарской области, Краснодарского края, Свердловской, Курской областей — по 3%, Волгоградской, Рязанской, Ленинградской областей, Башкирии — по 2%, Владимирской, Омской областей, Хабаровского края, Оренбургской области — по 1%.

Почему не работает Telegram 16 апреля, замедление

С начала февраля Роскомнадзор ограничивает работу Telegram. Решение объясняется отказом мессенджера соблюдать требования российского законодательства; в случае дальнейших нарушений ограничения будут усилены, отметил регулятор.

По словам главы IT-комитета Госдумы Сергея Боярского, Telegram намеренно не следует российским законам — администрация годами не выполняет требования в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных, подчеркнул парламентарий.

Ожидается ли полная блокировка Telegram в России

В начале апреля ряд источников утверждал, что Telegram полностью заблокировали в России, ссылаясь на резкий скачок числа жалоб на мессенджер. Отмечалось, что доля неудачных запросов к мессенджеру взлетела с 64% до 100%. Официальные источники не комментировали ситуацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть в гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки.

«[Администрации мессенджера следует] найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал Песков.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил возможное закрытие Telegram к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму. По его мнению, блокировка может быть проведена «по системе YouTube».

При этом предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна. Он подчеркнул, что сервис вышел за рамки мессенджера и превратился в полноценную цифровую инфраструктуру.

