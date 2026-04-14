Почему не работает Telegram сегодня, 14 апреля: замедление, блокировка

Сегодня, 14 апреля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 14 апреля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 14 апреля, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 44% жалоб на сбои в работе Telegram 14 апреля приходятся на Москву, 14% — на Санкт-Петербург, 5% — на Краснодарский край, 4% — на Ростовскую область, 3% — на Курскую, Новосибирскую и Московскую области и Красноярский край, 2% — на Рязанскую, Самарскую, Нижегородскую, Саратовскую области и Приморский край, 1% — на Калужскую, Свердловскую, Ярославскую области, Татарстан, Чечню и Сахалин.

Почему не работает Telegram 14 апреля

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения в отношении Telegram из-за нарушений российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — сказали в ведомстве.

Будет ли Telegram заблокирован в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировку.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — высказался он РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил возможное закрытие Telegram к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму. По его мнению, блокировка может быть проведена «по системе YouTube».

При этом предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна. Он подчеркнул, что сервис вышел за рамки мессенджера и превратился в полноценную цифровую инфраструктуру.

