13 апреля 2026 в 11:09

Почему не работает Telegram сегодня, 13 апреля: замедление, когда заблокируют

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сегодня, 13 апреля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 13 апреля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 13 апреля, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 36% жалоб на сбои в работе Telegram 13 апреля приходятся на Москву, 14% — на Санкт-Петербург, 7% — на Ростовскую область, 6% — на Свердловскую область, 5% — на Краснодарский край, 4% — на Московскую, Новосибирскую области и Красноярский край, 3% — на Иркутскую, Саратовскую области и Татарстан, 2% — на Белгородскую, Самарскую области, Приморский край и Башкортостан, 1% — на Ленинградскую, Курскую, Липецкую области и Хабаровский край.

Почему не работает Telegram 13 апреля

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения в отношении Telegram из-за того, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — сказали в ведомстве.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев также добавил, что замедление Telegram осуществляется на основе требований федерального законодательства.

Заблокируют ли Telegram в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Telegram, для того чтобы избежать блокировки, должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал он РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил возможное закрытие Telegram к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму. По мнению депутата, блокировка может быть проведена «по системе YouTube».

При этом предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна. Он подчеркнул, что сервис вышел за рамки простого мессенджера и превратился в полноценную цифровую инфраструктуру.

Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
