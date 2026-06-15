Почему не работает Telegram сегодня, 15 июня: замедление, когда заблокируют

Почему не работает Telegram сегодня, 15 июня: замедление, когда заблокируют

Сегодня, 15 июня, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда полностью заблокируют Telegram?

Где не работает Telegram 15 июня

Десятки и сотни жалоб от россиян на Telegram ежедневно появляются на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Пользователи утверждают, что мессенджер не отправляет и не получает текстовые и голосовые сообщения, кружки, не загружает медиа (фото и видео), не показывает список чатов и каналов, не работают звонки. Неполадки фиксируются на любых устройствах.

На момент публикации насчитывается более полусотни жалоб на мессенджер за сутки, ранее этот показатель составил 115. Сообщения о проблемах с Telegram поступают из Москвы — 35%, Московской области, Санкт-Петербурга — 12%, Тульской области — 8%, Краснодарского края — 6%, Омской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Калужской, Липецкой областей и Чувашии — по 4%, Республики Коми — 2%.

Почему не работает Telegram сегодня, 15 июня, замедление

Роскомнадзор воздействует на Telegram с начала года, так как сервис игнорирует закон.

«Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — сказали в ведомстве.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее пояснил, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам главы IT-комитета Госдумы Сергея Боярского, Telegram намеренно не следует законодательству. Сервис годами игнорирует запросы об удалении запрещенной информации и локализации персональных данных, подчеркнул парламентарий.

Когда полностью заблокируют Telegram в России

В полной блокировке Telegram не будет нужды, если мессенджер вступит в «гибкий контакт» с властью и найдет решение существующих проблем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Telegram может обеспечить себе беспрепятственную работу в России путем переноса серверов на территорию страны, предположил лидер партии и фракции «Новые люди» в Госдуме депутат Алексей Нечаев. В противном случае доступ к мессенджеру будет окончательно закрыт, предположил парламентарий.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин не исключил блокировку Telegram в России «по системе YouTube». Это, предположительно, может произойти к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут парламентские выборы, допустил он.

Ранее эксперт Владислав Войтенко заявил, что Telegram «фактически не работает» с домашних провайдеров при подключении с российских IP-адресов. О работе мессенджера через мобильный интернет «можно забыть», добавил он.

«Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram. Все это происходит на фоне того, что официально мессенджер пока не заблокирован. <…> Вероятно, дело идет к полной блокировке», — подытожил Войтенко.

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