Погода в Москве в понедельник, 13 апреля: ждать ли ливней и сильной жары

В Москве и Московской области завтра, 13 апреля, в течение суток ожидаются осадки в виде дождя, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на понедельник?

Какая погода будет в Москве 13 апреля

В Москве завтра, 13 апреля, днем воздух прогреется до +14 градусов.

«В понедельник, 13 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Температура в Москве ночью — от +1 до +3 градусов, в центре — от +4 до +6 градусов, по области — от −2 до +3 градусов. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. Днем местами небольшой дождь. Температура днем в Москве — от +12 до +14 градусов, по области — от +10 до +14 градусов. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в начале следующей недели в российской столице ожидаются осадки в виде дождя.

«На следующей неделе жителей Центральной России ждет умеренное и нормальное апрельское тепло, без скоротечных дождей не обойдется. По ночам — от +1 до +6 градусов, днем — от +10 до +15 градусов, в конце семидневки ожидается около +17 градусов. Весна совсем скоро вернет утраченные позиции!» — рассказал синоптик.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 13 апреля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 апреля в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди.

«13 апреля будет переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью переменный, днем — северных направлений, слабый. Температура днем — от +12 до +14 градусов. Температура воздуха ночью — от +1 до +3 градусов. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, в понедельник, 13 апреля, в Северной столице днем ожидается от +10 до +12 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до +2 градусов. Сильных осадков не ожидается. Днем возможны осадки в виде дождя. Прогнозируется облачная погода в течение суток. Влажность воздуха ожидается около 70%. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

