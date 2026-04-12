Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 13:38

Погода в Москве в понедельник, 13 апреля: ждать ли ливней и сильной жары

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве и Московской области завтра, 13 апреля, в течение суток ожидаются осадки в виде дождя, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на понедельник?

Какая погода будет в Москве 13 апреля

В Москве завтра, 13 апреля, днем воздух прогреется до +14 градусов.

«В понедельник, 13 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Температура в Москве ночью — от +1 до +3 градусов, в центре — от +4 до +6 градусов, по области — от −2 до +3 градусов. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. Днем местами небольшой дождь. Температура днем в Москве — от +12 до +14 градусов, по области — от +10 до +14 градусов. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в начале следующей недели в российской столице ожидаются осадки в виде дождя.

«На следующей неделе жителей Центральной России ждет умеренное и нормальное апрельское тепло, без скоротечных дождей не обойдется. По ночам — от +1 до +6 градусов, днем — от +10 до +15 градусов, в конце семидневки ожидается около +17 градусов. Весна совсем скоро вернет утраченные позиции!» — рассказал синоптик.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 13 апреля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 апреля в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди.

«13 апреля будет переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью переменный, днем — северных направлений, слабый. Температура днем — от +12 до +14 градусов. Температура воздуха ночью — от +1 до +3 градусов. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, в понедельник, 13 апреля, в Северной столице днем ожидается от +10 до +12 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до +2 градусов. Сильных осадков не ожидается. Днем возможны осадки в виде дождя. Прогнозируется облачная погода в течение суток. Влажность воздуха ожидается около 70%. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Москва
погода
синоптики
новости
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые раскрыли 40-летнюю тайну маскировки возбудителя сонной болезни
Нападающий «Салавата Юлаева» покинул лед на носилках в матче плей-офф КХЛ
«Калечить психику»: Песков рассказал, что Киев делает с христианами
Патриарх Кирилл поздравил глав древних восточных Церквей с Пасхой
Разоблачение лунной миссии, заговор, жалобы на пенсию: как живет Юрий Лоза
Появились подробности разговора Лукашенко и Путина
«Последний год»: Овечкин высказался о завершении спортивной карьеры
В МИД раскрыли, почему ВОЗ может не признать выход США из организации
Виновников взрыва на складе пиротехники во Владикавказе отправили в СИЗО
Серябкина сделала трогательное признание в особенный день
В российском регионе почва оказалась загрязнена опасными отходами
Актер Гальцев рассказал, как на него повлияла смерть Юрия Гагарина
Российские ученые готовятся создать мощнейшую атомную станцию на Луне
Испанские протестующие «сожгли» Нетаньяху
Пострадавшие от паводков дагестанцы начали получать выплаты
Папа римский выступил с обращением для православных христиан
Стоматолог потерял иглу в желудке у ребенка
Новое имя всплыло в разбирательстве между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони
Роскосмос начал прием заявлений в отряд космонавтов через «Госуслуги»
Гибель гражданских, 1971 нарушение перемирия: как ВСУ атакуют РФ 12 апреля
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.