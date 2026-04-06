Легкий ветер и жара до +30? Погода в Москве в начале июня: чего ждать

Согласно предварительным данным метеосервисов, в первые дни лета в Москве ожидаются частые дожди. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 10 июня, ждать ли легкого ветра и жары до +30 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале июня

В начале июня температура днем в российской столице может достигать +21 градуса, ночью столбики термометров не будут опускаться ниже +11 градусов. В Москве май и июнь могут стать самыми теплыми за последние 5–10 лет, отмечают специалисты «Яндекс Погоды».

В понедельник, 1 июня, в Москве будет облачно, температура днем +19 градусов, ночью +8 градусов. Влажность воздуха составит 65%, давление 745 миллиметров ртутного столба. Во вторник, 2 июня, ожидается облачная погода с температурой днем +19 градусов, ночью +9 градусов. Влажность повысится до 64%, давление останется на уровне 745 миллиметров ртутного столба. В среду, 3 июня, синоптики прогнозируют дождь при дневной температуре +20 градусов и ночной +9 градусов. Влажность поднимется до 68%, давление немного понизится до 744 миллиметров ртутного столба.

В четверг, 4 июня, установится ясная погода с температурой днем +20 градусов, ночью +9 градусов. Влажность составит 65%, давление — 744 миллиметра ртутного столба. В пятницу, 5 июня, вновь ожидается дождь при дневной температуре +20 градусов и ночной +9 градусов. Влажность и давление сохранятся на уровне предыдущего дня.

В субботу, 6 июня, погода прояснится, температура днем составит +20 градусов, ночью +9 градусов. Влажность составит 66%, давление повысится до 745 миллиметров ртутного столба. В воскресенье, 7 июня, вероятен дождь при дневной температуре +20 градусов и ночной +9 градусов. Влажность повысится до 67%, давление — 746 миллиметров ртутного столба.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В период с 8 по 10 июня, ожидается дождь, днем +21 градус, ночью +10 градусов. Влажность составит 69%, давление понизится до 745 миллиметров ртутного столба.

Таким образом, в Москве в начале июня ожидается легкий ветер, но жары до +30 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале июня

По данным метеоцентров, в Санкт-Петербурге средняя температура воздуха в июне составит +18 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до +10 градусов. Скорость ветра в среднем будет достигать 3 м/с, атмосферное давление в первой декаде месяца будет держаться на уровне— 759 мм ртутного столба.

В понедельник, 1 июня, в Северной столице будет ясно, температура днем +16 градусов, ночью +7 градусов. Влажность воздуха составит 68%, давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер 3 метра в секунду. Во вторник, 2 июня, ожидается дождь при дневной температуре +16 градусов и ночной +8 градусов. Влажность повысится до 72%, давление понизится до 761 миллиметра ртутного столба, ветер усилится до 4 метров в секунду.

В период с 3 по 7 июня будет облачно, температура днем +16 градусов, ночью +8 градусов. Влажность останется на уровне 72%, давление — 760 миллиметров ртутного столба. Возможны осадки в виде дождя.

В понедельник, 8 июня, ожидается облачная погода, днем +18 градусов, ночью +9 градусов. Влажность повысится до 71%, давление понизится до 761 миллиметра ртутного столба. Во вторник, 9 июня, сохранится облачность, температура днем +18 градусов, ночью +8 градусов. Влажность составит 72%, давление — 761 миллиметр ртутного столба. В среду, 10 июня, будет облачно, днем +18 градусов, ночью +9 градусов. Влажность останется на уровне 72%, давление — 761 миллиметр ртутного столба.

