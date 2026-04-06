Магнитные бури сегодня, 6 апреля: что завтра, сильная усталость, апатия

Сегодня, 6 апреля, на Земле геомагнитных возмущений не ожидается, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 6 и 7 апреля

По данным специалистов ИКИ РАН, сегодня, 6 апреля, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 7%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 20%. Вероятность спокойного магнитного поля — 73%», — сообщили ученые.

По информации сервиса my-calend, сегодня в течение дня прогнозируется слабая магнитная буря силой четыре балла.

«Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофе. Избегайте жестких диет, уберите из рациона жирное, соленое, острое, копченое. Не давайте организму интенсивные физические нагрузки. Во время бури не рекомендуется начинать новые дела, заводить новые знакомства, отправляться в дальние поездки. Людям с пониженным давлением не стоит утром резко подниматься с кровати. Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы — валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период», — говорится в публикации.

Эксперты ИКИ РАН добавили, что завтра, 7 апреля, сильной магнитной бури не прогнозируется.

Чего нельзя делать во время магнитной бури

Чтобы сохранить продуктивность во время магнитных бурь, нужно высыпаться, рассказал врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«При недостатке сна накапливается гормон стресса — это приводит к хронической усталости. Когда еще происходит магнитная буря, человек испытывает определенное напряжение, может еще больше уставать, и работоспособность сильно упадет. Если человек привык бегать километр в день, пусть бегает. Но если он хочет увеличить нагрузку, лучше полениться: непривычная активность и изменение геомагнитного фона могут привести к тому, что организм быстро перегрузится и устанет», — пояснил он.

Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова в беседе с NEWS.ru заявила, что в период геомагнитных возмущений необходимо отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить нагрузку на организм.

«Люди, чувствительные к этому, особенно страдающие заболеваниями сердца и сосудов, должны быть предельно внимательны к своему здоровью. Чтобы легче перенести магнитные бури, надо обязательно высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, отказаться от курения и алкоголя. Принимайте контрастные ванночки для рук и ног по утрам и расслабляющие ванны по вечерам. Снизьте калорийность пищи на треть и увеличьте в рационе фрукты и овощи. Если имеются такие диагнозы, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца или был перенесен инфаркт или инсульт, с особым вниманием отнеситесь к назначениям врача», — добавила медик.

