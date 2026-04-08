Сквозной ветер и холод до 0? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать

В Москве на следующей неделе воздух будет прогреваться до климатической нормы, сообщил в беседе с NEWS.ru ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 13 по 19 апреля, ждать ли сквозных ветров и холода до 0 градусов?

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

По словам Евгения Тишковца, холодной погоды, которая сейчас накрыла Москву, больше ждать не стоит.

«Судя по имеющимся расчетам, такого холода мы больше в апреле не увидим. В середине месяца должны выйти на апрельскую норму. Главная задача — пережить текущую неделю», — отметил он.

Синоптик напомнил, что менять зимние шины на летние в российской столице в начале апреля — слишком рано.

«В вопросе весеннего шиномонтажа следует руководствоваться армейской логикой: смена формы в Вооруженных силах во все времена происходит не ранее 15 апреля. И это правильно», — рассказал он.

По данным метеоцетров, в понедельник, 13 апреля, в городе ожидается дождливая погода. Днем столбики термометров покажут не более +9 градусов, а ночью температура опустится до +1 градуса. Низкая облачность и западный ветер со скоростью до 4 м/с усилят ощущение сырости.

Во вторник, 14 апреля, циклон продолжит влиять на погоду. Прогнозируются дожди, которые будут идти на протяжении всего дня. Дневная температура не поднимется выше +7 градусов, а ночью воздух остынет до +1 градуса. Атмосферное давление останется пониженным — около 755 миллиметров ртутного столба.

В среду, 15 апреля, дожди продолжатся. Днем воздух прогреется до +10 градусов, ночью — до +2 градусов. Влажность немного снизится, до 55%, а давление начнет расти, достигнув 757 миллиметров ртутного столба.

В четверг, 16 апреля, существенных изменений не произойдет. Синоптики обещают дожди при дневной температуре +10 градусов и ночной — 0 градусов. Ветер останется умеренным, 4 м/с.

Перелом в погоде наметится только в пятницу, 17 апреля, когда днем воздух прогреется до +14 градусов, прогнозируются дожди. В выходные, 18 и 19 апреля, характер погоды не изменится. Оба дня будут облачными и дождливыми с дневной температурой около +11 градусов и ночной — около +3 градусов.

Таким образом, в Москве на следующей неделе сквозных ветров и холода до 0 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге на следующей неделе

В Санкт-Петербурге с 13 по 15 апреля днем столбики термометров будут подниматься до +10 градусов, а ночью температура опустится до +3 градусов. Низкая облачность и западный ветер со скоростью до 4 м/с усилят ощущение прохлады.

С 16 по 18 апреля в регионе прогнозируются осадки в виде дождя. Днем воздух прогреется до +12 градусов, ночью — до +3 градусов. Давление начнет расти, достигнув 757 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье, 19 апреля, воздух в Северной столице может прогреться до +16 градусов в дневные часы. Ночь столбики термометров опустятся до +3 градусов. Сильных осадков не прогнозируется.

