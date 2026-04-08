Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 апреля: где сбои в России

Сегодня, 8 апреля, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Новосибирской области и других регионах России. Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 8 апреля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 8 апреля, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, «МегаФона», «Билайна», T2, Yota и других операторов сообщают, что по причине падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, каршерингом, поисковыми системами, а также мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 8 апреля поступило от жителей Новосибирской области. Также жалобы зафиксированы из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Кузбасса, Удмуртии, Хакасии, Красноярского, Краснодарского, Пермского, Приморского и Хабаровского краев, Омской, Московской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской, Ростовской и Калужской областей.

Почему не работает мобильный интернет 8 апреля

Сбои, а также снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Отключение мобильного интернета необходимо для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что отключения связи, которые фиксируются в Москве и других регионах, необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объяснил, что ограничения на работу интернета вводят специально обученные силовые структуры и по сигналам безопасности. По его словам, меры принимаются не только в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов, но и другими угрозами безопасности, которые могут поступать спецслужбам по специальным каналам.

«При всем уважении, я сам активный пользователь интернета. Я на уровне губернатора Ленинградской области и даже руководителя оперативного штаба по указу президента регулировать интернет не могу. И кнопки, рычага, штурвала — открутить, больше дать интернета, меньше — у меня нет. Будем стараться работать в этих условиях», — заявил он в ходе прямой линии.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 8 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 73 украинских беспилотника над российскими регионами.

Когда заработает мобильный интернет

По словам Пескова, ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Вице-губернатор по вопросам безопасности Томской области Игорь Толстоносов объяснил, почему нельзя назвать точную дату снятия ограничений.

«По указу президента эти права делегированы ФСБ. Технические ограничения проводят непосредственно провайдеры. Таков механизм работы. Что касается окончания, вы все видите обстановку. Сегодня говорить о том, когда это закончится, наверное, сложно. По крайней мере, я не могу сказать конкретную дату», — говорил он.

Что делать при отключении мобильного интернета

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев в полном доступе остаются сайты из белого списка.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

Также в период сбоев доступны сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), которые позволяют получать на смартфоны информацию об уровне сахара в крови.

Читайте также:

Косые дожди и тепло до +19? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смена имиджа, неудачная пластика, слова о Пугачевой: как живет Кети Топурия

Градовый ливень и холод до 0? Погода в Москве в выходные: чего ждать