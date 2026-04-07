07 апреля 2026 в 16:18

Градовый ливень и холод до 0? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В выходные дни в Москве погода в Москве будет в пределах климатической нормы, рассказала в беседе с NEWS.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Что еще известно о прогнозе в столичном регионе 11 и 12 апреля, ждать ли градовый ливень и холод до 0 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Татьяны Поздняковой, в Москве в выходные осадки прекратятся.

«Погода обещает улучшиться к следующим выходным, то есть к Пасхе. Осадки должны прекратиться, и температура повысится. По предварительному прогнозу, в эти дни дневная температура будет около плюс 10 градусов. Циклоны, испортившие погоду на Северном Кавказе, придут портить погоду уже в Центральной России. Тем не менее на Пасху в целом мы ожидаем достаточно благоприятные условия. Уже не будет таких осадков, как в середине недели, и такой прохлады. Температура выйдет хотя бы на климатическую норму», — уточнила она.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в российской столице 11 и 12 апреля в ночные часы возможны небольшие заморозки.

«В выходные инициатива перейдет к скандинавскому антициклону, благодаря чему распогодится, но температурный фон останется на несколько градусов ниже положенной климатической нормы. В сумерках заморозки до -3 градусов, днем — от +4 до +7 градусов. Транспорт. На дорогах образуется „стекло“ — гололедица, необходимо либо оставить зимнюю авторезину до середины апреля, либо, кто уже переобулся — менять шины на „липучку“», — отметил синоптик.

Таким образом, в Москве в выходные градовый ливень не прогнозируется, но ожидается холод до 0 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что погодные условия в регионе на этой неделе улучшатся только ближе к выходным дням.

«Уже со среды начинается период наиболее холодной погоды, который закончится только к выходным дням. Температура воздуха в Санкт-Петербурге в течение четырех ночей будет отрицательная до -3 градусов, дневная температура — от +3 до +5 градусов. И только в выходные дни снова достигнет +12 градусов», — заявил он.

По данным метеоцентров, в субботу, 11 апреля, в Северной столице днем столбики термометров поднимутся до +10 градусов, а ночью ожидаются заморозки до -2 градусов. Сильных осадков не прогнозируется.

В воскресенье, 12 апреля, температура продолжит повышаться. Ожидается, что днем воздух прогреется до +11 градусов, а вот ночи останутся холодными. Ветер будет слабым, осадки маловероятны.

Читайте также:

Погода в Москве в среду, 8 апреля: ждать ли заморозков и мокрого снега

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 апреля: где сбои в России

Магнитные бури сегодня, 7 апреля: что завтра, бессонница, боли, тревожность

Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт заявил о появлении новой мировой державы
Петербуржец с «берлинским» прошлым попался на посылке со взрывчаткой
Отставка Гладкова и Богомаза: будет или нет, причины, прогноз Гращенкова
Смена имиджа, неудачная пластика, слова о Пугачевой: как живет Кети Топурия
Военэксперт призвал снять основанные на многолетней лжи Обамы санкции
Дом без перегрузки: как убрать лишнее, не потеряв уюта
Погибший боец СВО внезапно вышел на связь с чужой рации
Туристам объяснили, почему авиабилеты резко подорожали
Спасшего детей при атаке ВСУ на Запорожье представят к награде
В Дагестане решили усилить режим ЧС
Почти 850 школ, больниц и детсадов оказались подтоплены в Дагестане
Невролог назвал главный элемент для здоровья суставов
Пользователей смартфонов призвали сменить ПИН-коды
Разорвал детскую пижаму: инженер растлил за жизнь дочь и двух внучек
«Вечерняя Москва» представила новый дизайн цифровых СМИ
Убитую школьником учительницу в Прикамье назвали мудрым педагогом
В Госдуме пообещали ответить Украине на обстрел запорожской школы
Кравцов раскрыл, что сократит число неоправданных обвинений против учителей
Глава МЧС назвал число домов, поврежденных из-за наводнений в Дагестане
Юные вандалы испортили памятник с боевым танком под Нижним Новгородом
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

