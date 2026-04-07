Магнитные бури сегодня, 7 апреля: что завтра, бессонница, боли, тревожность

Сегодня, 7 апреля, на Земле геомагнитных возмущений не ожидается, рассказали эксперты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 7 и 8 апреля

По данным ученых ИКИ РАН, сегодня, 7 апреля, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 7%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 20%. Вероятность спокойного магнитного поля — 73%», — сообщили специалисты.

По информации сервиса my-calend, сегодня ожидается слабая магнитная буря силой три балла.

«Вспышки на Солнце вызывают магнитные бури на Земле, которые влияют на самочувствие людей. Наиболее остро их влияние ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях», — говорится в публикации.

Эксперты ИКИ РАН добавили, что завтра, 8 апреля, сильной магнитной бури не прогнозируется.

Как справиться с влиянием магнитной бури, что говорят врачи

Научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований (ИКИ) РАН Вадим Ожередов пояснил NEWS.ru, что магнитные бури в первую очередь воздействуют на мозг и нервную систему.

«Наша группа в ИКИ занимается тем, что собирает большие базы данных по психологическому состоянию людей. Измеряем это так: люди пишут на форумах, в соцсетях всякие посты, а искусственный интеллект анализирует их по эмоциональной окраске и другим параметрам. Мы получили следующие результаты: степень возбуждения коррелирует с рентгеновскими вспышками на Солнце. То есть в дни магнитных бурь у человека действительно повышается активность нервной системы», — подчеркнул он.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова советует в период геомагнитных возмущений принимать успокаивающие средства и пить травяные чаи.

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует», — пояснила медик.

Читайте также:

Легкий ветер и жара до +30? Погода в Москве в начале июня: чего ждать

Косые дожди и тепло до +19? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Погода в Москве во вторник, 7 апреля: ждать ли мокрого снега и похолодания