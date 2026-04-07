Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 апреля: где сбои в России

Сегодня, 7 апреля, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 7 апреля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 7 апреля, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, «МегаФона», «Билайна», T2, Yota и других операторов сообщают, что по причине падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, каршерингом, поисковыми системами, а также мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 7 апреля поступило от жителей Москвы. Также жалобы зафиксированы из Санкт-Петербурга, Дагестана, Татарстана, Тюмени, Чувашии, Карачаево-Черкессии, Краснодарского, Приморского, Пермского, Красноярского и Хабаровского краев, Новосибирской, Ростовской, Свердловской, Московской, Владимирской, Самарской и Ярославской областей.

Почему не работает мобильный интернет 7 апреля

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение интернет-соединения или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объяснил, что ограничения на работу интернета вводят специально обученные силовые структуры и по сигналам безопасности. По его словам, меры принимаются не только в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов, но и другими угрозами безопасности, которые могут поступать спецслужбам по специальным каналам.

«При всем уважении, я сам активный пользователь интернета. Я на уровне губернатора Ленинградской области и даже руководителя оперативного штаба по указу президента регулировать интернет не могу. И кнопки, рычага, штурвала — открутить, больше дать интернета, меньше — у меня нет. Будем стараться работать в этих условиях», — заявил он в ходе прямой линии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что отключения связи, которые фиксируются в Москве и других регионах, необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

По данным Минобороны РФ, в ночь на 7 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотников над российскими регионами.

Когда снимут ограничения с мобильного интернета

Глава комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что случаи отключения мобильной связи в условиях угроз безопасности и ежедневных атак беспилотников стали новой нормальностью. Однако он выразил уверенность, что «так будет не всегда».

По словам Дмитрия Пескова, ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Что делать при отключении мобильного интернета

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев в полном доступе остаются сайты из белого списка.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

Также с 1 апреля в белой список включены сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), которые позволяют получать на смартфоны информацию об уровне сахара в крови.

