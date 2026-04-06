Квартира в Турции, беременность, инсульт в 32 года: как живет Анна Бузова

Анна Бузова Анна Бузова Фото: Социальные сети
Блогер и бывшая участница «Дома-2» Анна Бузова сообщила о беременности. Что известно о ее карьере, личной жизни и конфликтах с сестрой — телеведущей Ольгой Бузовой?

Чем известна Анна Бузова

Анна Бузова родилась 27 июня 1988 года в Санкт-Петербурге. Ее родная старшая сестра — телеведущая и певица Ольга Бузова.

В 2006 году Анна Бузова приняла участие в проекте «Дом-2», однако спустя месяц покинула реалити-шоу. В 2013 году вместе с сестрой открыла магазин бижутерии, а затем дизайнерской одежды. Также она владела собственным салоном красоты и параллельно развивала блог в социальных сетях. На настоящий момент за ее жизнью следят более 2 млн подписчиков.

Что известно о личной жизни Бузовой

Анна Бузова много лет состоит в отношениях с бизнесменом Константином Штрыкиным. По словам блогера, возлюбленный сделал ей предложение через три месяца после знакомства. Она согласилась, но свадьбу они так и не сыграли.

Изначально у пары не было средств на торжество, а позднее Бузова пересмотрела свое отношение к свадьбе.

«Были свадьбы всех моих подруг, кто-то чуть ли не сразу разводился, кто-то вспоминал этот день как самый большой геморрой в жизни. <…> А мы уже в том возрасте и в гармонии с собой, что навязанное обществом „надо“ вообще нас не касается. И слава богу. Играть свадьбу, потому что надо, принято, положено, это вообще бред сумасшедшего. Есть люди, которые кайфуют от пира, внимания, организации и гостей. Мы другие. Мы любим небольшие компании, минимум заморочек, простоту и комфорт», — рассказывала она в авторском Telegram-канале.

Сегодня, 6 апреля, Бузова сообщила, что впервые станет мамой. 37-летняя блогер опубликовала кадры, на которых видно округлившийся живот.

Что известно о состоянии здоровья Бузовой

В 2020 году Анна Бузова перенесла инсульт. У нее нарушилась чувствительность в руке и ноге, была заметна асимметрия лица, возникли проблемы с речевым аппаратом. Благодаря медицинской помощи блогеру удалось полностью восстановиться.

«После инсульта я полгода не жила, а существовала. Находилась в жутком состоянии жертвы. Тогда мне казалось, что я бедная, несчастная, в вечных панических атаках, вечных походах к врачам и вызовах скорой… С трудом вытащила себя из этого состояния», — делилась она.

Бузова считает, что инсульт у нее случился из-за потока отрицательных мыслей, глубоко засевших в голове.

«Все, что со мной произошло, — это результат потока моих отрицательных мыслей, которые настолько глубоко засели и спрятались в моей голове, что я перестала их замечать, спрятав за ширмой улыбки», — отмечала она.

В 2024 году Бузова также перенесла операцию по удалению атеромы после того, как у нее обнаружили кисту сальной железы.

Что известно о конфликтах Анны и Ольги Бузовых

В 2019 году между Анной Бузовой и ее сестрой Ольгой случился конфликт. Ссора произошла во время отдыха в Куршевеле. Девушки возвращались на родину в разных концах самолета, но причину случившегося не комментировали.

По данным Telegram-канала «Только никому», конфликт между ними произошел из-за дружбы Анны Бузовой с некой «соперницей» ее сестры.

Позднее в интервью Ольга Бузова сообщила, что взяла на себя помощь членам семьи в финансовых вопросах и помогла сестре купить квартиру. Однако Анна Бузова эту информацию опровергла.

«Реально? Хотим еще одну квартиру тогда, раз уж они нам дарятся, когда мы о них мечтаем», — заявила она.

Спустя время сестрам удалось наладить хорошие отношения.

Ольга Бузова (в центре) с мамой Ириной (слева) и сестрой Анной после премьерного показа спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ им. Горького, 2021 год Ольга Бузова (в центре) с мамой Ириной (слева) и сестрой Анной после премьерного показа спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ им. Горького, 2021 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Чем сейчас занимается Бузова

Анна Бузова продолжает болгарскую деятельность и продает авторский курс для женщин.

«Это проект, собравший в себе спорт, энергетические практики, бьюти-рекомендации сильных и уверенных в себе девушек», — объяснила она.

У Анны Бузовой есть квартира в Турции. Недвижимость в Алании она приобрела на этапе строительства несколько лет назад. По словам блогера, ее возлюбленный хотел продать эти апартаменты, однако она против.

«Я тут действительно чувствую себя как дома. Костя по-прежнему сопротивляется, периодически хочет продать наш уголок на море, но я ни в какую не соглашаюсь. Здесь так хорошо. Спокойно, уютно, тепло, и здесь — море. Для меня ракушки, вода — это стихия, которая насыщает, наполняет и воодушевляет», — поделилась она.

Мария Баранова
М. Баранова
