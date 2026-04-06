06 апреля 2026 в 14:41

Заворотнюк, отъезд в США, мнение об СВО: как живет Екатерина Дубакина

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Актриса Екатерина Дубакина продолжает творческую деятельность. Что известно о ее новых проектах и личной жизни?

Что известно о карьере и личной жизни Дубакиной

Екатерина Дубакина родилась 2 ноября 1989 года в Севастополе. Окончила отделение режиссуры в Российской академии театрального искусства.

Дубакина прославилась благодаря роли Маши Шаталиной в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». При этом артистка признавалась, что жалеет об участии в проекте.

«Я попала в сериал, когда мне было 14 лет, а в это время надо сидеть за партой, а не сталкиваться со взрослым миром. Это было тяжело, я не была готова к этому. Я не могу связывать этот период со своей профессиональной деятельностью, моя профессиональная деятельность началась уже после института. А что это было? Просто так получилось, что девочка-подросток снялась в кино. Хотела бы, чтобы это произошло? В сослагательном наклонении уже не имеет смысла говорить, но я бы предпочла, чтобы этого не было», — говорила Дубакина в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Также она снималась в лентах «Одинокое небо», «ЖАRА», «Моя прекрасная няня — 2: Жизнь после свадьбы», «Немного не в себе», «Красивая жизнь», «Самогонщицы», «Провинциальный детектив» и других. Всего в ее фильмографии более 20 работ.

Дубакина состоит в браке с режиссером Евгением Семеновым. Детей у пары нет.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Что Дубакина говорила о Заворотнюк

Екатерина Дубакина работала вместе с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня». При этом она не созванивалась с коллегой в тот период, когда та боролась с болезнью.

«Еще когда мы тогда работали, между нами была дистанция. У меня даже не было ее номера телефона», — отмечала она в интервью Светлане Баласанян.

Дубакина также заявила, что Заворотнюк никогда не ощущала себя звездой.

«Поскольку она получила свой успех не сразу, то она знала ему цену. У нее была очень большая нагрузка, так как все снималось быстро, в ритме, практически без выходных. Но она понимала это все и была благодарна за эту возможность. Она никогда не считала, что Земля крутится вокруг нее, у нее никогда не было нерабочего настроения. Она аккумулировала все свое внимание на то, чтобы хорошо работать. А еще она была очень отзывчивой и никогда не ощущала себя звездой», — добавила актриса.

Почему Дубакина уезжала в США

Екатерина Дубакина говорила, что никогда не задумывалась об эмиграции, несмотря на то, что многие ее коллеги уехали из России после начала спецоперации.

«Мыслей об эмиграции никогда не было, потому что я очень сильно принадлежу к российской культуре. Я абсолютно русский человек, я человек этой страны, человек этой культуры и этого менталитета. А еще я очень театральный человек, а такого театрального ландшафта, как в России, нет нигде», — комментировала она.

Фото: Анастасия Петрова/РИА Новости

При этом на протяжении двух месяцев артистка жила в США и обучалась там актерскому мастерству.

«Некоторые мифы развеялись, когда я оказалась там. Я не понимала: а где весь блеск, одноэтажные дома? На деле все было гораздо проще, чем я себе представляла», — вспоминала она.

Чем сейчас занимается Дубакина

Екатерина Дубакина продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Женщины», «Прощай, конферансье» и «Тайна старого шкафа».

В скором времени также должен выйти сериал «Затмение» с ее участием.

Свое мнение о проведении спецоперации актриса не высказывала.

Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
