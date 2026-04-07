Погода в Москве в среду, 8 апреля: ждать ли заморозков и мокрого снега

В Москве и Московской области завтра, 8 апреля, в течение суток ожидается мокрый снег, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на среду?

Какая погода будет в Москве 8 апреля

В Москве завтра, 8 апреля, днем столбики термометров поднимутся до +9 градусов.

«В среду, 8 апреля, будет облачная погода. Ночью местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Температура в Москве ночью — от 0 до +2 градусов, по области — от −3 до +2 градусов. Днем облачно, небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Температура днем в Москве — от +7 до +9 градусов, по области — от +4 до +9 градусов. Ветер северный, 6–11 м/с. Ночью по области местами гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в течение рабочей недели в российской столице будет стоять прохладная погода.

«В сумерках снег и вероятность формирования в период с четверга до вторника временного неустойчивого снежного покрова высотой 1–2 см. До среды включительно по ночам на термометрах — от 0 до +3 градусов, днем с трудом — от +6 до +9 градусов. Во второй части недели ожидается ощутимое понижение температуры в темное время суток до −5 градусов, образуется гололедица, в дневные часы — не выше +6 градусов. Ежедневно прогнозируются осадки преимущественно в виде дождя, а во второй половине семидневки — переходящие в заряды мокрого снега и даже „чистого“ снега», — рассказал синоптик.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 8 апреля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 апреля в Санкт-Петербурге ожидаются сильные порывы ветра.

«8 апреля будет облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный умеренный, утром и днем местами порывы сильного. Температура днем — от +3 до +5 градусов. Температура воздуха ночью — от −1 до +1 градуса. Атмосферное давление будет интенсивно повышаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, в среду, 8 апреля, в Северной столице днем ожидается от +4 до +6 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до −2 градусов. Сильных осадков не ожидается. Большую часть дня небо будет преимущественно облачным с прояснениями. Влажность воздуха ожидается около 60%. Атмосферное давление будет повышаться.

