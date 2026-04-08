08 апреля 2026 в 11:15

Синоптик назвал идеальную дату для «переобувания» автомобиля

Метеоролог Тишковец: раньше 15 апреля лучше ездить на зимней резине

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Менять зимние шины на летние в Москве в начале апреля — слишком рано, сообщил NEWS.ru ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, делать это лучше в середине месяца.

В вопросе весеннего шиномонтажа следует руководствоваться армейской логикой: смена формы в Вооруженных силах во все времена происходит не ранее 15 апреля. И это правильно, — рассказал Евгений Тишковец.

Не секрет, что многие автомобилисты уже успели поменять зимнюю резину на летнюю и сделали это зря, отметил эксперт. В ближайшее время в Москве ожидается минусовая температура, мокрый снег, гололед.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе под утро 6 апреля были зафиксированы заморозки, температура местами опустилась до −1,6 градуса. Похолодание связано с ясной погодой и может повториться в ближайшие дни.

Вероника Филина-Коган
Михаил Прибыловский
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
