Синоптик назвал идеальную дату для «переобувания» автомобиля Метеоролог Тишковец: раньше 15 апреля лучше ездить на зимней резине

Менять зимние шины на летние в Москве в начале апреля — слишком рано, сообщил NEWS.ru ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, делать это лучше в середине месяца.

В вопросе весеннего шиномонтажа следует руководствоваться армейской логикой: смена формы в Вооруженных силах во все времена происходит не ранее 15 апреля. И это правильно, — рассказал Евгений Тишковец.

Не секрет, что многие автомобилисты уже успели поменять зимнюю резину на летнюю и сделали это зря, отметил эксперт. В ближайшее время в Москве ожидается минусовая температура, мокрый снег, гололед.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе под утро 6 апреля были зафиксированы заморозки, температура местами опустилась до −1,6 градуса. Похолодание связано с ясной погодой и может повториться в ближайшие дни.