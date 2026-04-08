Ситуация в Дубае 8 апреля: новости, что с россиянами, возобновление полетов

Дубай подвергся атакам Корпуса стражей Исламской революции на фоне военной операции Израиля и США против Ирана. Какая складывается обстановка в эмирате сегодня, 8 апреля? Что с россиянами?

Какая ситуация складывается в Дубае 8 апреля

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана, после которой Тегеран стал атаковать страны Персидского залива. В частности, атакам регулярно подвергаются американские базы в Дубае и Абу-Даби.

Сегодня, 8 апреля, США и Иран заключили перемирие на две недели.

The Guardian сообщает, что удары по ОАЭ подорвали репутацию эмиратов как безопасной гавани для глобальной элиты, которую десятилетиями формировали экспаты и инфлюенсеры. В связи с этим, по информации источника, из Дубая начали переезжать состоятельные британцы.

Какая ситуация с россиянами в Дубае, будут ли еще вывозные рейсы

В генеральном консульстве РФ в Дубае заявили, что все граждане России, которые находились в ОАЭ и желали покинуть страну на фоне закрытия воздушного пространства, вернулись на родину.

«По состоянию на текущий момент все граждане Российской Федерации, ранее изъявлявшие желание покинуть ОАЭ в связи с перебоями в авиасообщении, смогли это сделать. В настоящее время граждане России, постоянно проживающие в ОАЭ, продолжают прибывать [в ОАЭ] и покидать страну регулярными рейсами», — уточнили в ведомстве.

В дальнейшем вывозные рейсы из ОАЭ в Россию больше не планируются.

Международный аэропорт Дубая

В генконсульстве также уточнили, что данных о получивших ранения среди находящихся в ОАЭ россиян в связи с событиями в Ближневосточном регионе не поступало.

«По имеющейся информации, обстановка в Дубае и других эмиратах остается спокойной и контролируемой», — подчеркнули в генконсульстве.

Когда возобновят полеты в ОАЭ

ОАЭ продлили частичное закрытие своего воздушного пространства до 13 апреля.

Российские авиакомпании на настоящий момент не планируют возобновлять рейсы в ОАЭ. В частности, компания «Аэрофлот» продлила ограничения на продажу авиабилетов в эмираты до конца мая. О приостановке рейсов также объявили авиакомпании S7 и «Победа».

При этом в генконсульстве РФ в Дубае напомнили, что, несмотря на сохраняющиеся частичные ограничения на полеты, авиасообщение между ОАЭ и Россией осуществляется регулярными рейсами иностранных авиакомпаний.

Согласно информации на сайте авиакомпании Emirates, в настоящий момент из Москвы в Дубай совершает полет один рейс в день.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 апреля: где сбои в России

Смена имиджа, неудачная пластика, слова о Пугачевой: как живет Кети Топурия

Ссора с Гузеевой, мнение о «Натальной карте»: как живет Василиса Володина