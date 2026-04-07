Дипломаты раскрыли ситуацию с застрявшими в ОАЭ россиянами

Все граждане России, ранее изъявлявшие желание покинуть ОАЭ в связи с перебоями в авиасообщении из-за конфликта США и Ирана, смогли выехать из страны, сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Дубае. Дипломаты добавили, что в стране остаются только постоянно проживающие россияне.

По состоянию на текущий момент все граждане Российской Федерации, ранее изъявлявшие желание покинуть ОАЭ в связи с перебоями в авиасообщении, смогли это сделать. В настоящее время граждане России, постоянно проживающие в ОАЭ, продолжают прибывать [в ОАЭ] и покидать страну регулярными рейсами, — сообщили в генконсульстве.

В российском посольстве уточнили, что вывозные рейсы из ОАЭ в Россию не планируются. Несмотря на частичные ограничения в использовании воздушного пространства, между ОАЭ и Россией продолжает действовать регулярное авиасообщение, которое обеспечивают иностранные авиакомпании.