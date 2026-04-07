Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 11:32

Дипломаты раскрыли ситуацию с застрявшими в ОАЭ россиянами

Генконсульство России: все желающие россияне смогли покинуть ОАЭ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Все граждане России, ранее изъявлявшие желание покинуть ОАЭ в связи с перебоями в авиасообщении из-за конфликта США и Ирана, смогли выехать из страны, сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Дубае. Дипломаты добавили, что в стране остаются только постоянно проживающие россияне.

По состоянию на текущий момент все граждане Российской Федерации, ранее изъявлявшие желание покинуть ОАЭ в связи с перебоями в авиасообщении, смогли это сделать. В настоящее время граждане России, постоянно проживающие в ОАЭ, продолжают прибывать [в ОАЭ] и покидать страну регулярными рейсами, — сообщили в генконсульстве.

В российском посольстве уточнили, что вывозные рейсы из ОАЭ в Россию не планируются. Несмотря на частичные ограничения в использовании воздушного пространства, между ОАЭ и Россией продолжает действовать регулярное авиасообщение, которое обеспечивают иностранные авиакомпании.

До этого посол России в Тегеране Алексей Дедов сообщил, что в настоящее время на территории Ирана почти не осталось организованных групп отдыхающих из РФ. Дипломат уточнил, что сейчас в стране находятся в основном сотрудники дипломатических представительств, специалисты атомной электростанции «Бушер» и члены смешанных семей.

Мир
ОАЭ
россияне
дипломаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.