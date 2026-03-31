Посол раскрыл число оставшихся в Иране российских туристов

Посол России в Тегеране Алексей Дедов сообщил телеканалу RTVI, что в настоящее время на территории Ирана почти не осталось организованных групп отдыхающих из РФ. Дипломат уточнил, что сейчас в стране находятся в основном сотрудники дипломатических представительств, специалисты атомной электростанции «Бушер» и члены смешанных семей.

По нашим данным, российских туристов практически нет, — добавил дипломат.

До этого посольство России в Ереване сообщило об эвакуации еще 164 сотрудников Росатома с иранской АЭС «Бушер». Специалисты вернулись через территорию Армении, перейдя через пограничный переход Нурдуз — Агарак. Еще почти 300 россиян эвакуировали из Ирана в Азербайджан через погранично-пропускной пункт «Астара». Всего с начала конфликта через Баку успели эвакуироваться 1800 российских граждан.

Ранее представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что станция работает штатно, несмотря на атаки Израиля и США. При этом он отметил, что нанесенные удары несут серьезную опасность и показывают, что Вашингтон и Тель-Авив не соблюдают никакие правила.