Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 17:52

Посол раскрыл число оставшихся в Иране российских туристов

Посол Алексей Дедов: российских туристов в Иране практически не осталось

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Посол России в Тегеране Алексей Дедов сообщил телеканалу RTVI, что в настоящее время на территории Ирана почти не осталось организованных групп отдыхающих из РФ. Дипломат уточнил, что сейчас в стране находятся в основном сотрудники дипломатических представительств, специалисты атомной электростанции «Бушер» и члены смешанных семей.

По нашим данным, российских туристов практически нет, — добавил дипломат.

До этого посольство России в Ереване сообщило об эвакуации еще 164 сотрудников Росатома с иранской АЭС «Бушер». Специалисты вернулись через территорию Армении, перейдя через пограничный переход Нурдуз — Агарак. Еще почти 300 россиян эвакуировали из Ирана в Азербайджан через погранично-пропускной пункт «Астара». Всего с начала конфликта через Баку успели эвакуироваться 1800 российских граждан.

Ранее представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что станция работает штатно, несмотря на атаки Израиля и США. При этом он отметил, что нанесенные удары несут серьезную опасность и показывают, что Вашингтон и Тель-Авив не соблюдают никакие правила.

туристы
Иран
послы
АЭС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.