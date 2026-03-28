Раскрыты детали эвакуации сотрудников Росатома из Ирана Посольство РФ в Армении: 164 сотрудника эвакуированы с АЭС «Бушер»

Посольство России в Ереване сообщило об эвакуации еще 164 сотрудника Росатома с иранской АЭС «Бушер», передает РИА Новости. Отмечается, что специалисты вернулись через территорию Армении.

27 марта благодаря скоординированным действиям российских дипломатов и представителей армянской стороны еще 164 сотрудника Росатома, эвакуированные с АЭС «Бушер» и прибывшие из Ирана в Армению через пограничный переход (КПП) Нурдуз — Агарак, отправились на родину, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Росатома сообщали, что на иранской атомной электростанции стартовал новый этап эвакуации персонала после очередного удара по ядерному объекту. Как уточнил глава госкорпорации, решение о подготовке третьего этапа вывоза специалистов было принято накануне удара.

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и гендиректор Росатома Алексей Лихачев обсудили по телефону атаку вблизи иранской АЭС «Бушер». Директор агентства подчеркнул, что боевые действия не должны подвергать опасности персонал и оборудование станции.