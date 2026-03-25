Росатом начал новый этап экстренного вывоза специалистов из Ирана

На иранской атомной электростанции «Бушер» стартовал новый этап эвакуации персонала после очередного удара по ядерному объекту, сообщили РБК в пресс-службе Росатома со ссылкой на главу госкорпорации Алексея Лихачева. По словам руководителя госкорпорации, решение о подготовке третьего этапа вывоза специалистов было принято накануне удара.

Накануне [очередного удара] нами было принято решение о подготовке третьего этапа эвакуации персонала. Группа на автотранспорте выдвинулась в сторону ирано-армянской границы сегодня утром. В ближайшее время будет организован вывоз еще двух групп, — сказал Лихачев.

Он также сообщил, что снаряд, который прилетел вечером 24 марта, взорвался в непосредственной близости от действующего энергоблока №1. В связи с этим он подчеркнул необходимость временного сокращения количества специалистов на площадке до минимального уровня до тех пор, пока обстановка не нормализуется.

Организация по атомной энергии Ирана сообщила о прилете снаряда во вторник вечером. По данным иранской стороны, инцидент не привел к материальному ущербу, техническим повреждениям или человеческим жертвам, электростанция не пострадала. Отсутствие пострадавших подтвердил и Лихачев.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и гендиректор Росатома Алексей Лихачев обсудили по телефону атаку вблизи иранской АЭС «Бушер». Директор агентства подчеркнул, что боевые действия не должны подвергать опасности персонал и оборудование станции.