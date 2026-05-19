19 мая 2026 в 14:49

«Будем бить в колокола»: в Росатоме назвали удары по ЗАЭС игрой с огнем

Росатом: Москва намерена поднять вопрос атак на ЗАЭС в МАГАТЭ

Удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции создают серьезные риски для ядерной безопасности, заявил глава Росатома Алексей Лихачев на встрече с журналистами в Пекине. По его словам, Россия намерена поднять этот вопрос на международных площадках, включая МАГАТЭ, передает РИА Новости.

ВСУ играют с огнем, и я еще раз хочу подчеркнуть: тысячи тонн топлива, которое находится на Запорожской атомной станции, — они в десятки раз превышают количество материалов, которые были на Чернобыльской АЭС. <…> Мы будем бить во все колокола и, конечно, поднимем свой голос в МАГАТЭ, в контактах с европейскими партнерами — это колоссальный вызов, — сказал Лихачев.

Ранее глава госкорпорации сообщил, что удары со стороны Вооруженных сил Украины полностью вывели из строя обе действующие автозаправочные станции в Энергодаре. По его словам, поступающие из города новости в последнее время все больше напоминают фронтовые сводки из-за высокой интенсивности обстрелов.

До этого Лихачев заявил, что ВСУ специально сеют панику в Энергодаре. Постоянные атаки и провокации делают невозможной обычную мирную жизнь. Тактика запугивания, по словам главы Росатома, направлена и на сотрудников электростанции.

