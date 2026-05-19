В Госдуме ответили, могут ли снизить возраст вступления в брак

Депутат Останина: снижение возраста вступления в брак уголовно наказуемо

Снижение возраста вступления в брак — это посягательство на сексуальное здоровье несовершеннолетних, которое является уголовно наказуемым деянием, заявила RTVI глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она отметила, что сейчас жениться в России можно с 18 лет, а до этого возраста граждане считаются несовершеннолетними.

С точки зрения Семейного кодекса дети — это граждане в возрасте до 18 лет. Все остальное, за исключением случаев вступления в брак с разрешения местной администрации — при призыве на военную службу, беременности, тяжелом заболевании, — это посягательство на сексуальное здоровье несовершеннолетних, это уголовно наказуемое деяние, — заявила Останина.

Депутат подчеркнула, что понятие демографии включает в себя не только повышение рождаемости, но также качество жизни и воспитания. По ее словам, инструменты и инициативы должны быть направлены на повышение комфорта жизни граждан.

Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что в России не следует снижать возраст вступления в брак. По его мнению, нынешний порог в 18 лет находится на уровне высококультурного цивилизованного европейского общества, построенного на веках просвещения и прогресса.

