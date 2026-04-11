Возвращение «Ориона», в ГД заговорили о казни для взяточников: что дальше

Депутат Госдумы Нина Останина поддержала идею казни за коррупцию, комик Магомед Муртазаалиев раскрыл причину ухода из Comedy Club, космический корабль Orion успешно приземлился на Землю после полета к Луне — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Останина выступила за смертную казнь для коррупционеров

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призналась, что задумывается о смертной казни, когда речь заходит о некоторых коррупционерах. Она обратила внимание, что значительное количество средств было похищено при строительстве фортификационных сооружений в приграничных регионах.

«Мы живем в особых условиях. <…> Кто-то карманы себе набивает за счет того, что наживается на бойцах СВО. Кто-то карманы набивает на оборонном заказе, как все эти курские предыдущие губернаторы, которые даже укрепсооружения не построили. <…> Конечно, это запредельно уже. Я полагаю, что если бы была в нашем Уголовном кодексе статья, то вот эту статью можно было бы [применить] — не просто пожизненное, а, честное слово, смертная казнь», — сказала спикер.

При этом президент РФ Владимир Путин сообщил, что число коррупционных преступлений в России увеличилось на 12,3%. Он отметил, что граждане страны рассчитывают на прокуратуру в борьбе с коррупцией. Глава государства добавил, что деньги, выделяемые на гособоронзаказ и национальные программы, должны быть защищены.

«Количество преступлений коррупционной направленности увеличилось в прошлом году на 12,3%. И конечно, нужно контролировать средства, которые идут на гособоронзаказ и расширение мощностей оборонно-промышленного комплекса», — сказал глава государства.

Он подчеркнул важность работы по обнаружению имущества и источников доходов коррупционеров. Выделенные на национальные проекты деньги должны строго контролироваться, сказал Путин.

Убеждения Муртазаалиева лишили его места в Comedy Club

Бывший резидент популярного юмористического шоу Comedy Club Магомед Муртазаалиев рассказал о причинах своего ухода из проекта. В интервью журналистке Алене Жигаловой комик заявил, что решение покинуть передачу было связано с необъективностью креативного продюсера.

«Я столкнулся с проблемой, что человек, от которого зависит моя судьба в этом проекте, оценивает меня по своим личным каким-то убеждениям», — пояснил известный юморист.

При этом Муртазаалиев подчеркнул, что ему до сих пор неизвестно, чем именно он вызвал неоднозначное отношение к себе. Он также добавил, что упомянутый сотрудник Comedy Club уже не работает в шоу. Известно, что Муртазаалиев был одним из заметных участников проекта. Однако в последнее время перестал появляться в эфирах, чем вызвал вопросы со стороны аудитории.

До этого внимание российской аудитории обратил на себя казахстанский комик Нурлан Сабуров — ему запретили въезд в РФ. Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что карьера юмориста в течение ближайших двух-трех лет может пойти на спад без поддержки аудитории из России. По его словам, из-за снижения интереса к своей персоне комик рискует приостановить профессиональную деятельность.

«Я считаю, что без медийной поддержки на территории Российской Федерации Нурлана Сабурова очень быстро могут забыть. Если его информационный след будет также двигаться по инерции, то его карьера может постепенно затухать в течение двух-трех лет. И соответственно, интерес к нему пропадет, о нем забудут, и точно так же следом за этим исчезнет его концертно-гастрольная деятельность», — сказал Рудченко.

«Орион» вернулся на Землю после миссии к Луне

Космический корабль Orion и экипаж миссии «Артемида-2» успешно завершили полет — астронавты вернулись на Землю спустя более чем девять дней после старта. В NASA указали, что посадка прошла штатно с соблюдением всех этапов спуска.

Аппарат приводнился в Тихом океане в 20:07 по восточному времени США (03:07 мск 11 апреля). Место посадки располагалось в нескольких десятках километров от Сан-Диего (штат Калифорния).

Перед финальной фазой миссии все системы отработали безупречно: примерно за 30 минут до возвращения был отделен служебный модуль. Вход в плотные слои атмосферы произошел за четверть часа до приводнения. Их прохождение заняло примерно 13 минут. За это время корабль потерял связь с Землей на шесть минут.

Специалисты NASA сообщили, что на гиперзвуковой скорости вокруг капсулы возникает плазменное облако, блокирующее радиосигналы. Этот эффект наблюдался и во время миссий «Аполлон». На этом этапе Orion замедлялся благодаря сопротивлению атмосферы. По мере уменьшения скорости система последовательно раскрывала парашюты. Сначала сработали два тормозных парашюта диаметром около 7,6 метра. Они снизили скорость капсулы до примерно 500 километров в час.

Затем в ход пошли вспомогательные парашюты, которые вытянули три основных купола диаметром более 35 метров. На них скорость снижения уменьшилась до безопасных значений — около 30 км/ч. Именно на этой стадии капсула завершила спуск и приводнилась в океане, уточнили эксперты.

После приводнения вокруг капсулы автоматически надулись стабилизирующие поплавки, которые поставили ее вертикально. Эта система предусмотрена для выравнивания корабля, который может приводниться под разными углами.

Космический корабль «Орион» с экипажем «Артемиды II» на борту совершает парашютный спуск для приводнения в Тихом океане 10 апреля 2026 года

Миссия «Артемида-2» — первый пилотируемый полет к Луне с момента завершения программы «Аполлон» в 1972 году. В экипаж вошли четыре астронавта: Рид Уайзмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен из Канадского космического агентства. Хансен стал первым канадским космонавтом, посетившим Луну.

Полет стартовал в рамках новой программы НАСА «Артемида», направленной на возвращение человека на Луну и создание условий для будущих миссий, включая подготовку к путешествиям на Марс. В отличие от «Аполлонов», миссия «Артемида-2» не предполагала посадку на Луну. Экипаж облетел спутник по траектории свободного возврата, аналогичной той, что использовалась в миссии «Аполлон-8» в 1968-м.

Миссия длилась около 10 дней. За это время команда проверила системы жизнеобеспечения, навигации и связи корабля в космосе. Особое внимание уделили теплозащите при возвращении — важному элементу для будущих пилотируемых полетов.

