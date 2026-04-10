Продюсер оценил перспективы карьеры комика Сабурова без аудитории из России

Карьера казахстанского комика Нурлана Сабурова в течение ближайших двух-трех лет может пойти на спад без поддержки российской аудитории, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, из-за снижения интереса к своей персоне юморист рискует приостановить профессиональную деятельность.

Я считаю, что без медийной поддержки на территории Российской Федерации Нурлана Сабурова очень быстро могут забыть. Если его информационный след будет также двигаться по инерции, то его карьера может постепенно затухать в течение двух-трех лет. И, соответственно, интерес к нему пропадет, о нем забудут, и точно также следом за этим исчезнет его концертно-гастрольная деятельность, — сказал Рудченко.

Ранее Министерство культуры Республики Молдова запретило выступления певицы Дианы Арбениной, музыканта Олега Винника и Сабурова на территории Кишинева. По данным ведомства, данное решение было принято в связи с признанием проведения указанных мероприятий нецелесообразным.