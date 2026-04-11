Появились первые кадры входа в атмосферу Земли, снятые изнутри Artemis II

В Сети появились первые кадры входа Artemis II в атмосферу Земли, снятые изнутри посадочного модуля. Видео публикует NASA. На нем видно, как аппарат с высокой скоростью летит над планетой в сторону места приводнения.

В какой-то момент объектив перекрывают всполохи пламени из-за входа в плотные слои атмосферы. Запись заканчивается на моменте, когда посадочный модуль выпустил три парашюта.

Ранее сообщалось, что космический корабль Orion, завершивший лунную миссию Artemis II, успешно приводнился в Тихом океане. Астронавты приземлились в районе побережья Сан-Диего. Капсула с четырьмя астронавтами на борту спустилась на воду с помощью парашютной системы.

До этого стало известно, что экипаж космического корабля Orion сделал снимки Земли с обратной стороны Луны. В ходе миссии астронавты также запечатлели первое в истории полное солнечное затмение, наблюдаемое за пределами нашей планеты.