Экипаж Orion сделал фото Земли с обратной стороны Луны

Экипаж корабля Orion, выполняющий миссию «Артемида-2», сфотографировал Землю с обратной стороны Луны, сообщила пресс-служба Белого дома. Там отметили, что астронавты также сняли первое в истории полное затмение за пределами планеты.

Первое фото с обратной стороны Луны. Снимок сделан с пилотируемого корабля Orion, когда Земля опустилась за лунный горизонт, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что экипаж космического корабля США Orion в рамках миссии «Артемида-2» начал возвращение к Земле после того, как облетел Луну, заявили в пресс-службе NASA. Корабль покинет зону гравитационного влияния спутника 7 апреля, когда отдалится от него на 66 тыс. километров.

До этого астронавты миссии Artemis II стали свидетелями уникального явления. С борта космического корабля Orion они впервые разглядели обратную сторону Луны. По словам астронавта Кристины Кук, увиденное сильно отличается от привычной картины. Ракета-носитель SLS с кораблем стартовала 1 апреля с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде.