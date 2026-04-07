07 апреля 2026 в 17:03

Экипаж Orion сделал фото Земли с обратной стороны Луны

Фото: NASA
Экипаж корабля Orion, выполняющий миссию «Артемида-2», сфотографировал Землю с обратной стороны Луны, сообщила пресс-служба Белого дома. Там отметили, что астронавты также сняли первое в истории полное затмение за пределами планеты.

Первое фото с обратной стороны Луны. Снимок сделан с пилотируемого корабля Orion, когда Земля опустилась за лунный горизонт, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что экипаж космического корабля США Orion в рамках миссии «Артемида-2» начал возвращение к Земле после того, как облетел Луну, заявили в пресс-службе NASA. Корабль покинет зону гравитационного влияния спутника 7 апреля, когда отдалится от него на 66 тыс. километров.

До этого астронавты миссии Artemis II стали свидетелями уникального явления. С борта космического корабля Orion они впервые разглядели обратную сторону Луны. По словам астронавта Кристины Кук, увиденное сильно отличается от привычной картины. Ракета-носитель SLS с кораблем стартовала 1 апреля с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде.

Эксперт заявил о появлении новой мировой державы
Петербуржец с «берлинским» прошлым попался на посылке со взрывчаткой
Отставка Гладкова и Богомаза: будет или нет, причины, прогноз Гращенкова
Смена имиджа, неудачная пластика, слова о Пугачевой: как живет Кети Топурия
Военэксперт призвал снять основанные на многолетней лжи Обамы санкции
Дом без перегрузки: как убрать лишнее, не потеряв уюта
Погибший боец СВО внезапно вышел на связь с чужой рации
Туристам объяснили, почему авиабилеты резко подорожали
Спасшего детей при атаке ВСУ на Запорожье представят к награде
В Дагестане решили усилить режим ЧС
Почти 850 школ, больниц и детсадов оказались подтоплены в Дагестане
Невролог назвал главный элемент для здоровья суставов
Пользователей смартфонов призвали сменить ПИН-коды
Разорвал детскую пижаму: инженер растлил за жизнь дочь и двух внучек
«Вечерняя Москва» представила новый дизайн цифровых СМИ
Убитую школьником учительницу в Прикамье назвали мудрым педагогом
В Госдуме пообещали ответить Украине на обстрел запорожской школы
Кравцов раскрыл, что сократит число неоправданных обвинений против учителей
Глава МЧС назвал число домов, поврежденных из-за наводнений в Дагестане
Юные вандалы испортили памятник с боевым танком под Нижним Новгородом
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

