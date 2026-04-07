07 апреля 2026 в 08:10

Американский Orion взял курс на Землю после облета Луны

NASA: астронавты миссии «Артемида-2» возвращаются на Землю

Фото: NASA/XinHua/Global Look Press
Экипаж космического корабля США Orion в рамках миссии «Артемида-2» начал возвращение к Земле после того, как облетел Луну, заявили в пресс-службе NASA. Корабль покинет зону гравитационного влияния спутника 7 апреля, когда отдалится от него на 66 тыс. километров.

Команда «Артемиды-2» завершила наблюдение за Луной и теперь начинает возвращение домой, — отметили в агентстве.

Ранее экипаж Orion в рамках миссии «Артемида-2» установил новый рекорд дальности полета человека от Земли. Четыре астронавта удалились от планеты примерно на 406 608 км, превысив достижение экспедиции «Аполлон-13» более чем на 6437 км.

До этого астронавты миссии «Артемида-2» стали свидетелями уникального явления. С борта космического корабля Orion они впервые разглядели обратную сторону Луны. По словам астронавта Кристины Кук, увиденное сильно отличается от привычной картины.

Глава Института космической политики Иван Моисеев ранее заявил, что полет NASA на Луну за $150 млрд в рамках миссии «Артемида-2» окупится только к 2050 году. Он отметил, что американцы перешли от научного исследования естественного спутника Земли к его экономическому использованию.

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

