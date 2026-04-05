05 апреля 2026 в 06:45

«Это не та Луна»: экипаж Artemis II увидел спутник с неожиданной стороны

BBC: члены экипажа Artemis II впервые увидели обратную сторону Луны

Луна во время затмения в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Астронавты миссии Artemis II стали свидетелями уникального явления. С борта космического корабля «Орион» они впервые разглядели обратную сторону Луны, своими впечатлениями экипаж поделился в интервью BBC.

По словам астронавта Кристины Кох, увиденное сильно отличается от привычной картины. По состоянию на 23:00 по британскому летнему времени (21:00 мск) субботы, данные онлайн-панели NASA показывали, что космический корабль Orion удалился от Земли более чем на 180 тыс. миль (289 681 километр).

Что-то в тебе говорит о том, что это не та Луна, которую ты привык видеть, — отметила Кох.

Миссия стартовала 1 апреля — впервые за более чем полвека. Главная цель Artemis II — подготовка к следующему этапу: высадке на поверхность Луны в рамках миссии Artemis III. Изначально запуск планировался на март, но технические проблемы вынудили сдвинуть сроки. Кроме того, изменилась и дальнейшая программа: посадка на спутник, ранее ожидавшаяся в 2027 году, перенесена на 2028-й. Вместо нее будет проведена еще одна исследовательская миссия.

Ранее сообщалось, что экипаж Orion столкнулся с неожиданной проблемой — астронавты пожаловались на стойкий запах гари на борту. Как выяснилось позже, источником неприятного аромата стал неисправный туалет.

