Астронавты первой почти за 50 лет лунной миссии почувствовали гарь на борту

NYP: астронавты лунной миссии Artemis II пожаловались на запах гари на Orion

Экипаж космического корабля Orion, который выполняет лунную миссию Artemis II, столкнулся с неожиданной проблемой — астронавты пожаловались на стойкий запах гари на борту, пишет издание The New York Post (NYP). Как выяснилось позже, его источником стал неисправный туалет.

Стоимость сантехнического узла, доставившего хлопоты экипажу, составляет $23 млн (1,8 млрд рублей). Астронавт Кристина Кук, которая уже пыталась починить унитаз днем ранее, 2 апреля, сообщила о проблеме в центр управления полетами.

Что касается запаха, я просто хотела убедиться, что вы все следите за записями EGS о запахе гари, который несколько раз исходил из унитаза, — передала Кох.

Точный источник неприятного запаха пока не установлен. В официальных документах он значится как «неизвестный», констатировали журналисты.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель SLS стартовала в среду из Космического центра имени Джона Кеннеди, ознаменовав первое более чем за полвека путешествие человека к спутнику Земли. В состав международного экипажа вошли астронавты Рид Вайсман, Кристина Кук, Виктор Гловер и канадец Джереми Хансен, которым предстоит совершить облет Луны на расстоянии 8 тыс. км от ее поверхности.