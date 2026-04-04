04 апреля 2026 в 12:47

Экипаж американского корабля преодолел больше половины пути до Луны

Экипаж американского космического корабля Orion в рамках исторической миссии Artemis II успешно преодолел более половины дистанции на пути к Луне, сообщается на странице NASA в соцсети X. Аппарат с четырьмя астронавтами на борту находится примерно в 293 тыс. км от Земли и продолжает движение со скоростью около 4,3 тыс. км в час.

Ракета-носитель SLS стартовала в среду из Космического центра имени Джона Кеннеди, ознаменовав первое за более чем полвека путешествие человека к спутнику Земли. В состав международного экипажа вошли астронавты Рид Вайсман, Кристина Кук, Виктор Гловер и канадец Джереми Хансен, которым предстоит совершить облет Луны на расстоянии 8 тыс. км от ее поверхности.

Десятидневная экспедиция станет важным этапом подготовки к будущим высадкам, а в случае успеха миссии участники окажутся на рекордном для человечества удалении от родной планеты.

Ранее отец миллиардера Илона Маска, международный инвестор и исследователь космоса Эррол Маск усомнился в том, что США осуществили высадку людей на Луну в 1969 году. Он заявил, что последние 10 посадок на спутник Земли с огромным «хвостом» обломков доказывают обратное.

