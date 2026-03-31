31 марта 2026 в 19:28

Отец Илона Маска рассказал, верит ли в лунную миссию США

Эррол Маск заявил, что сомневается в высадке американцев на Луну в 1969 году

Фото: Andrey Titov/Business Online/Global Look Press
Отец миллиардера Илона Маска, международный инвестор и исследователь космоса Эррол Маск усомнился в том, что США осуществили высадку людей на Луну в 1969 году. На пресс-конференции в ТАСС он заявил, что последние 10 посадок на спутник Земли с огромным «хвостом» обломков доказывают обратное.

Я задаюсь этим вопросом: как они могли это сделать? Может быть, они могли, но последние 10 посадок на Луну с огромным «хвостом» обломков, которые были разбросаны там, доказывают обратное, — отметил он.

По словам Маска, проблема заключается в том, что при заходе на лунную орбиту скорость аппарата в три раза выше скорости пули. Чтобы погасить ее и совершить мягкую посадку, необходимо огромное количество топлива. Для американской экспедиции 1969 года потребовалось бы 29 тонн топлива только на торможение, отметил он.

Исследователь считает, что компании его сына SpaceX придется использовать другую модель посадки: лететь к Луне напрямую, рассчитывая на замедление за счет земного притяжения, и совершать посадку с разворотом, минуя выход на лунную орбиту.

Ранее в Росархиве сообщили, что архив по лунной программе Советского Союза, который долгое время оставался засекреченным, был обнародован. В частности, стали доступны чертежи ракеты-носителя, лунных пилотируемых кораблей, а также программы подготовки экипажей.

ВСУ пытались атаковать Брянскую область двумя беспилотниками
Раскрыт «улов» российских сил ПВО за 11 часов
Элитолог объяснил, почему Израиль мог скрыть смерть Нетаньяху
Названо число пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую область
В Раде раскрыли, как Украина не смогла заполучить $7,85 млрд от Запада
В ОП РФ предположили, почему Нетаньяху прячется от публики
Политолог рассказал, как Зеленский мог стать долларовым миллиардером
Экологи проверили качество воздуха в окрестностях «Нижнекамскнефтехима»
Дерипаске предложили поработать на шестидневке по 12 часов в день на заводе
В Петербурге ищут желающего купить мастерскую художника Николая II
«Есть ли там VPN»: Клишас раскрыл, когда силовики могут проверить телефон
В Госдуме назвали главный источник «теневых» доходов Зеленского
Жалость к Пугачевой, слухи о раке, секрет молодости: как живет Дружинина
В регионах России объявлена опасность атаки БПЛА
«Жертва собственного гонора»: Драпеко о Пугачевой, Ефремове, Зеленском, ИИ
Трамп мечтает о сделке с Ираном, мощный взрыв в Нижнекамске: что дальше
Ревва раскрыл секрет долгой жизни столетнего композитора Зацепина
Работница автомойки вместе с напарницей испортили день грабителю
Катар обратился к России по линии энергетической безопасности
Семьям жертв взрыва на заводе в Нижнекамске выплатят по 3 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

