Отец Илона Маска рассказал, верит ли в лунную миссию США Эррол Маск заявил, что сомневается в высадке американцев на Луну в 1969 году

Отец миллиардера Илона Маска, международный инвестор и исследователь космоса Эррол Маск усомнился в том, что США осуществили высадку людей на Луну в 1969 году. На пресс-конференции в ТАСС он заявил, что последние 10 посадок на спутник Земли с огромным «хвостом» обломков доказывают обратное.

Я задаюсь этим вопросом: как они могли это сделать? Может быть, они могли, но последние 10 посадок на Луну с огромным «хвостом» обломков, которые были разбросаны там, доказывают обратное, — отметил он.

По словам Маска, проблема заключается в том, что при заходе на лунную орбиту скорость аппарата в три раза выше скорости пули. Чтобы погасить ее и совершить мягкую посадку, необходимо огромное количество топлива. Для американской экспедиции 1969 года потребовалось бы 29 тонн топлива только на торможение, отметил он.

Исследователь считает, что компании его сына SpaceX придется использовать другую модель посадки: лететь к Луне напрямую, рассчитывая на замедление за счет земного притяжения, и совершать посадку с разворотом, минуя выход на лунную орбиту.

Ранее в Росархиве сообщили, что архив по лунной программе Советского Союза, который долгое время оставался засекреченным, был обнародован. В частности, стали доступны чертежи ракеты-носителя, лунных пилотируемых кораблей, а также программы подготовки экипажей.