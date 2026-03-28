Рассекречены документы по лунной программе СССР

Архив по лунной программе Советского Союза, который долгое время оставался засекреченным, был обнародован, сообщили в Росархиве. В частности, стали доступны чертежи ракеты-носителя, лунных пилотируемых кораблей, а также программы подготовки экипажей, передает РИА Новости.

Многие документы были рассекречены только в последние годы: это чертежи ракеты-носителя, лунных автоматических и пилотируемых кораблей, их агрегатов и устройств, — отметила директор Российского государственного архива научно-технической документации РГАНТД Марина Малютина.

Она уточнила, что в архиве содержатся в том числе документы по пилотируемой лунной программе СССР, закрытой еще в 1976 году. При этом главные ее цели, такие как облет Луны и высадка на спутник, достигнуты не были.

Ранее заместитель гендиректора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев рассказал, что запуск нового российского пилотируемого корабля ожидается в 2028 году. По его словам, аппарат уже прошел статические и динамические испытания.