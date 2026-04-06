Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 21:11

Экипаж Orion установил рекорд, улетев дальше всех от Земли

Фото: NASA/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Экипаж американского космического корабля Orion в рамках миссии «Артемида-2» установил новый рекорд дальности полета человека от Земли, сообщает NASA. Четыре астронавта удалились от планеты примерно на 406 608 км, превысив достижение экспедиции «Аполлон-13» более чем на 6 437 км.

Orion пролетел на 8 047 км дальше Луны. В составе экипажа — астронавты NASA Рид Вайсман, Виктор Гловер, Кристина Кук и канадец Джереми Хансен. За время шестичасового облета они смогут наблюдать полное солнечное затмение: спутник закроет Солнце, открыв вид на корону. На 40 минут корабль выйдет из зоны связи с центром управления.

Ракета-носитель SLS с кораблем стартовала 1 апреля с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. Общая продолжительность миссии рассчитана на 10 дней. Предыдущая пилотируемая экспедиция к Луне — «Аполлон-17» — состоялась в декабре 1972 года, более 52 лет назад.

Ранее астронавты миссии Artemis II стали свидетелями уникального явления. С борта космического корабля Orion они впервые разглядели обратную сторону Луны. По словам астронавта Кристины Кох, увиденное сильно отличается от привычной картины.

Общество
экипажи
космические корабли
миссии
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.