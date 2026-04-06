Экипаж Orion установил рекорд, улетев дальше всех от Земли

Экипаж Orion в миссии «Артемида-2» установил рекорд дальности полета от Земли

Экипаж американского космического корабля Orion в рамках миссии «Артемида-2» установил новый рекорд дальности полета человека от Земли, сообщает NASA. Четыре астронавта удалились от планеты примерно на 406 608 км, превысив достижение экспедиции «Аполлон-13» более чем на 6 437 км.

Orion пролетел на 8 047 км дальше Луны. В составе экипажа — астронавты NASA Рид Вайсман, Виктор Гловер, Кристина Кук и канадец Джереми Хансен. За время шестичасового облета они смогут наблюдать полное солнечное затмение: спутник закроет Солнце, открыв вид на корону. На 40 минут корабль выйдет из зоны связи с центром управления.

Ракета-носитель SLS с кораблем стартовала 1 апреля с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. Общая продолжительность миссии рассчитана на 10 дней. Предыдущая пилотируемая экспедиция к Луне — «Аполлон-17» — состоялась в декабре 1972 года, более 52 лет назад.

Ранее астронавты миссии Artemis II стали свидетелями уникального явления. С борта космического корабля Orion они впервые разглядели обратную сторону Луны. По словам астронавта Кристины Кох, увиденное сильно отличается от привычной картины.